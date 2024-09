Analýza

Ani měsíc po ukrajinském průniku do ruské Kurské oblasti se Moskvě nepodařilo Ukrajince vytlačit. Dokonce se o to ani nesnaží. Místo toho volí jinou strategii – Ukrajincům u Kurska jen bránit v dalším průniku a naopak útočit v jiných částech fronty – zejména u doněckého města Pokrovsk. Je to legitimní, ale riskantní tah, tvrdí někdejší velitel amerických sil v Afghánistánu generál John Allen. Rána, kterou ruské vedení utrpělo, totiž trvá.