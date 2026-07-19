Rusko zasáhlo raketami tureckou loď s obilím, pět mrtvých, hlásí Ukrajinci

Loď podle zprávy zasáhly tři rakety, když opouštěla oblast bojových operací. Na palubě následně vypukl požár. Plavidlo má tureckého majitele, pluje však pod vlajkou západoafrické země Guinea-Bissau, píše ukrajinské námořnictvo.
Ukrajina se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Součástí války jsou i boje na moři, kde se terčem kromě vojenských plavidel stávají i civilní lodě.
Zatímco Rusko podle dostupných informací zasahuje například lodě s obilím, ukrajinské síly se snaží především omezit vývoz ruské ropy, ze kterého Moskva financuje svou válku.