Rusko zasáhlo raketami tureckou loď s obilím, pět mrtvých, hlásí Ukrajinci

Autor: ,
  20:56
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Fotogalerie4

Ruské rakety zasáhly tureckou civilní nákladní loď s obilím. (19. července 2026) | foto: VMS ZS Ukrajiny / Facebook

Ruské rakety zasáhly tureckou civilní nákladní loď s obilím, pět lidí zemřelo a dalších pět se pohřešuje. Osm členů posádky bylo přepraveno do nemocnice v Oděse, informovalo ukrajinské námořnictvo.

Loď podle zprávy zasáhly tři rakety, když opouštěla oblast bojových operací. Na palubě následně vypukl požár. Plavidlo má tureckého majitele, pluje však pod vlajkou západoafrické země Guinea-Bissau, píše ukrajinské námořnictvo.

Ukrajina se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Součástí války jsou i boje na moři, kde se terčem kromě vojenských plavidel stávají i civilní lodě.

Zatímco Rusko podle dostupných informací zasahuje například lodě s obilím, ukrajinské síly se snaží především omezit vývoz ruské ropy, ze kterého Moskva financuje svou válku.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Rusko zasáhlo raketami tureckou loď s obilím, pět mrtvých, hlásí Ukrajinci

Ruské rakety zasáhly tureckou civilní nákladní loď s obilím. (19. července 2026)

Havlíček odletěl do Anglie. Podívá se na letecký veletrh a podepíše memorandum

Jednání Poslanecké sněmovny. Tisková konference ke stavebnímu zákonu. Na snímku...

Bouřky lámaly stromy a ničily střechy, na Masters of Rock zrušili koncert

Masters of Rock ve Vizovicích. Nedělní bouřka přerušila vystoupení kapely...

Agenti ICE dostanou kamery na tělo. Úřady reagují na smrtelné zásahy

Lidé drží transparenty na protest během pietního shromáždění za muže, který byl...

ONLINE: Španělsko - Argentina, velké finále, obhájci hrají proti mistrům Evropy

Stadion v New Jersey před finále Španělska s Argentinou.

Při slavnostech v Týně nad Vltavou se zhroutila tribuna, dva lidé se zranili

Ilustrační foto.

Evenepoel v Alpách využil taktizování UAE, Pogačar jel pro kolegu. Vingegaard skončil

Remco Evenepoel slaví výhru v 15. etapě Tour de France před Tadejem Pogačarem.

Zpátky do dob SSSR. Rusové se kvůli válce vrací k hotovosti, plat dostávají v obálce

Rusové čekají ve frontě na výběr hotovosti z bankomatu.

Rozhovor

Jak se léčí rakovina krve? Český hematoonkolog popisuje obrovský pokrok v léčbě myelomu

Premium
Léčit mnohočetný myelom dává smysl, říká v rozhovoru pro Lidovky.cz špičkový...

Obrazem

OBRAZEM: Ohnivá zkáza na jihu Norska. Dům za domem mizel v plamenech, stovky lidí musely opustit domovy

Nejrozsáhlejší požár v obytné oblasti v Norsku od druhé světové války. Tak...

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Zpět na nejvyšším stupínku. Antonelli slaví v Belgii, o výhru musel bojovat až do cíle

Andrea Kimi Antonelli slaví výhru ve Velké ceně Belgie formule 1.

Ať vězněné hamásníky střeží krokodýli, chce izraelský ministr. Inspiroval ho Trump

Krokodýl nilský. (27. dubna 2011)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.