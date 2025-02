Mír je velmi daleko, míní ruský politolog po Trumpově hovoru s Putinem. Upozornil na jedno úskalí

Lidovky.cz: Jak obecně hodnotíte telefonický rozhovor mezi Vladimirem Putinem a Donaldem Trumpem?

Abych byl upřímný, moc nerozumím tomu rozruchu v médiích a mezi experty. Je to zatím zahájení vyjednávacího procesu.

Trump už naznačil, jak by měla vypadat jeho vyjednávací skupina. Její součástí by měl být ministr zahraničí Marco Rubio, poradce pro národní bezpečnost Michael Waltz, zvláštní zmocněnec pro Blízký východ Steve Witkoff. To je mimochodem velmi zvláštní volba. A ještě podivnější volbou je ředitel CIA John Ratcliffe.

Abych pravdu řekl, trochu mě mate složení vyjednávacího týmu. Neviděl jsem tam například zvláštního vyslance USA pro Ukrajinu a Rusko Keitha Kellogga. Tak uvidíme.

Buď Trump sestavil seznam svých představitelů nepozorně, je to nedbalost jeho týmu, nebo jde o nějaký velmi chytrý tah se zařazením do vyjednávací skupiny lidí, kteří s Ukrajinou, mírně řečeno, nemají nic společného. Nebo se věnují čistě výzvědné činnosti. Zkrátka, je to čím dál tím zajímavější.

Lidovky.cz: Jak blízko jsme míru na Ukrajině?