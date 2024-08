„Nikdy jsem nepodporovala válku,vystupovala jsem proti ní od úplného počátku v roce 2022. Ale pokud jsem tehdy považovala za jediné dobré řešení co nejdřív složit zbraně, teď si přeji, aby ukrajinská vojska co nejdřív opustila naše území. Skládat zbraně budeme až poté,“ cituje ruský exilový portál Meduza Jelenu z Moskvy, jednu z účastnic ankety na téma ukrajinský vpád do Kurské oblasti provedené výhradně mezi odpůrci války na Ukrajině.

Prestižní opoziční server chtěl upozornit na jednu z negativních stránek věci, na to, jak ukrajinský počin utlumí protiválečné nálady v Rusku. Ty jsou sice menšinové, ale nikoli nevýznamné. Podle průzkumů ještě vcelku nezávislé nevládní organizace Levada, jež se opakují každý měsíc, jsou cifry stabilní, v červenci 17 procent proti válce, 75 procent pro, osm procent nechtělo odpovědět.