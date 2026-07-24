USA dál útočí na Írán. Trump chce škody platit ze zmrazeného majetku

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  7:52
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Americká armáda oznámila nové údery na Írán, které pokračovaly už třináctou noc po sobě. Podle Washingtonu zasáhly vojenská velitelská střediska, komunikační sítě i námořní infrastrukturu spojenou s ochranou Hormuzského průlivu. Americký prezident Donald Trump zároveň navrhl, aby škody způsobené íránskými útoky na obchodní lodě byly hrazeny z íránských finančních prostředků zmrazených ve Spojených státech. Teherán jeho návrh odmítl.

Velitelství americké armády CENTCOM uvedlo, že poslední vlna úderů začala přibližně ve 00:45 SELČ a skončila po zhruba dvou hodinách. Cílem byla podle něj íránská vojenská velitelská střediska, komunikační sítě, zařízení pro kontrolu pobřeží a námořní kapacity.

Spojené státy dokončily další vlnu vzdušných úderů na Írán. (23. července 2026)
Spojené státy dokončily další vlnu vzdušných úderů na Írán (23. července 2026)
Spojené státy dokončily další vlnu vzdušných úderů na Írán (23. července 2026)
Spojené státy dokončily další vlnu vzdušných úderů na Írán. (23. července 2026)
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Íránská média během noci informovala o několika explozích na jihu a západě země. Jeden výbuch se ozval také na ostrově Kešm v Hormuzském průlivu. Nad Teheránem podle médií zasahovala protivzdušná obrana.

V posledních týdnech se občasné střety znovu změnily v každodenní útoky. Spojené státy cílí především na jih Íránu, zatímco Teherán v odvetě útočí na arabské spojence USA v regionu.

Trump na své síti Truth Social napsal, že veškeré škody způsobené lodím, jejich nákladu nebo souvisejícímu majetku by měly být hrazeny z íránských peněz, které mají Spojené státy pod kontrolou.

„Od tohoto okamžiku budou veškeré škody způsobené lodím, nákladu nebo čemukoli s tím souvisejícímu hrazeny z íránských peněz, které drží Spojené státy a mají nad nimi kontrolu,“ uvedl Trump.

Podle něj jde o spravedlivé řešení. Není však jasné, zda americké úřady už začaly pracovat na jeho uskutečnění.

Trumpův návrh odmítl íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Zabavení majetku jiného státu k úhradě budoucích nároků by podle něj vytvořilo nebezpečný precedens a mohlo by vyvolat chaos.

„Zabavit majetek jiného národa k uhrazení nesouvisejících budoucích požadavků je buřičský precedens,“ uvedl ministr na síti X.

Napětí mezi Spojenými státy a Íránem se promítlo také do námořní dopravy. Provoz v Hormuzském průlivu ve čtvrtek klesl na nejnižší úroveň od 7. května. Z Perského zálivu vyplul pouze jeden tanker s iráckou ropou směřující do Číny, opačným směrem neproplula žádná nákladní loď. Americká armáda přitom tvrdí, že obchodní plavidla mohou průlivem volně proplouvat.

Uvolnění prostředků zmrazených kvůli mezinárodním sankcím bylo jedním z témat předchozích jednání mezi Washingtonem a Teheránem. Podle deníku The Wall Street Journal má Írán v zahraničí zmrazené desítky miliard dolarů, z toho přibližně dvě miliardy přímo ve Spojených státech. Další země peníze zadržují z obavy, že by jejich uvolněním porušily americké sankce.

Spojené státy vyvíjejí na Írán tlak, aby neblokoval plavbu v Hormuzském průlivu. Americká armáda pokračuje v úderech na íránské cíle a v blokádě íránských přístavů, zatímco Trump pohrozil dalším zesílením vojenských operací.

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