Skepse vůči válce i kritika Izraele. Proč Írán chce, aby Vance vedl jednání

  20:31
Americký viceprezident J. D. Vance měl údajně napjaté diskuze s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Měl mu vyčítat, že konflikt s Íránem maloval USA příliš růžově. Íránci podle zákulisních informací vicepremiéra pro jeho skeptický postoj k válce preferují pro jednání s USA. Objevují se spekulace, že Izrael kvůli tomu proti Vanceovi vede skrytou kampaň.

Americký viceprezident J. D. Vance (27. března 2026) | foto: Reuters

Americký portál Axios uvádí s odvoláním na své zdroje, že viceprezident Netanjahuovi v pondělním rozhovoru řekl, že některé izraelské předpoklady, zejména představa lidového povstání proti teokratickému režimu, se ukázaly být příliš optimistické.

„Před válkou Bibi (přezdívka Netanjahua) prezidentovi Donaldu Trumpovi opravdu namluvil, že to bude snadné a že změna režimu je mnohem pravděpodobnější, než ve skutečnosti byla. A viceprezident pohlížel na některá tato prohlášení střízlivým pohledem,“ uvedl zdroj.

Axios uvádí, že Vance je jedním z hlavních skeptických hlasů vůči konfliktu. Vyjadřoval obavy z dopadu na americký vojenský arzenál, stejně jako o smysl operace. Očekává se, že válka bude pokračovat další týdny.

Podle izraelských novin Jisrael hajom Vance na Netanjahua dokonce křičel kvůli násilným akcím izraelských osadníků vůči palestinským obyvatelům Západního břehu Jordánu. Americké a izraelské zdroje ale zprávu zpochybňují s tím, že může jít o izraelskou kampaň proti viceprezidentovi.

Vance jako preference Íránu

Na americké straně se objevují i podezření, že vlivovými operacemi zahraničních aktérů jsou i zprávy o tom, že Teherán preferuje viceprezidenta jako šéfa jednání. Jeho poradce, republikánský stratég Andrew Surabian, obvinilstanici CNN, že podlehla „koordinované zahraniční propagandě“ určené k podlomení Trumpovy administrativy, když s odvoláním na dva regionální zdroje zmínila íránské preference.

Axios cituje jednoho amerického činitele, který informaci přisuzuje Izraelcům. Izrael se obává, že možná dohoda by mohla ukončit válku dříve, než by skutečně padl íránský režim.

Vance by mohl být tím, kdo by mohl přinést takový výsledek diskusí. „Panuje názor, že Vance by se snažil tento konflikt ukončit,“ citovala CNN jeden ze zdrojů vysvětlující, proč Teherán dává přednost Vanceovi oproti dosavadním vyjednavačům Stevu Witkoffovi a Jaredu Kushnerovi.

Portál The Guardian uvádí s odvoláním na íránský zdroj, že Íránci Witkoffovi a Kushnerovi nedůvěřují, protože s nimi jednali ještě před začátkem války o íránském jaderném programu. Teherán se domnívá, že USA diplomatická setkání využívaly k jeho oklamání a přípravě válečných operací. I The Guardian uvádí, že Íránci spíše důvěřují viceprezidentovi pro jeho skeptický postoj k válce.

Trump v úterý uvedl, že Kushner a Witkoff spolu s Vancem i americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem jsou zapojeni do rozhovorů. Axios tvrdí, že Bílý dům požádal pákistánské, egyptské a turecké zprostředkovatele, aby Íráncům sdělili, že vyslání Vance je důkazem serióznosti Trumpovy nabídky jednání. Írán nicméně oficiálně odmítá, že by k debatám o ukončení války docházelo.

