Vance útok na Írán kritizoval, bojí se neúspěchu, tvrdí zdroje z Bílého domu

Činitelé Bílého domu webu Politico odhalili, že Vance byl „skeptický“, „bojí se neúspěchu“ a „je proti válce“.
Vance na začátku března Trumpovy záměry v Íránu podpořil. „Trump zemi do vleklého konfliktu bez jasného konce nezavleče,“ tvrdil stanici Fox News. Podle viceprezidenta zničení íránského jaderného arzenálu zamezí dlouhým válkám v dalších zemích blízkovýchodního a asijského regionu.
Veřejné proklamace však nemusí korespondovat se skutečnými názory.„Viceprezident má za úkol poskytnout Trumpovi různé úhly pohledu a možné scénáře. Jakmile se rozhodne, musí spolupracovat,“ popsal jeden z úředníků. Vance s Trumpem nesdílí bombastickou a oslavnou rétoriku, kterou lídr USA používá. Například ve středu prezident prohlásil, že v Íránu Amerika válku už vyhrála.
Vance v minulosti opakovaně zahraniční vojenské intervence kritizoval. Pochybnosti podle Politica pramení z osobní zkušenosti. Sám sloužil jako mariňák v Iráku.
Dva dny před Trumpovým útokem na Írán se v deníku The Washington Post označil za „skeptika vůči zahraničním vojenským operacím“ a podpořil diplomatická řešení.
Americké bombardování Jemenu v březnu 2025, které mířilo na vojenské skupiny Húsíů, označil v šifrované komunikaci za chybu.
Po loňském útoku na íránská jaderné zařízení Vance na sociálních sítích operaci hájil, ale zároveň napsal, že chápe pocity Američanů, kteří mají ze zahraničních intervencí obavy.
O dva roky dříve v podcastu Tima Dillona řekl, že v americkém zájmu není válka s Íránem. Možný konflikt označil za „plýtvání zdroji“ a „velký výdaj pro Ameriku“.
Trump se v pondělí k názorovým neshodám vyjádřil. „Naše filosofie se trochu liší. Myslím, že na rozhodnutí jít do Íránu reagoval méně nadšeně, ale i tak se jeho postoj dal označit za zanícený,“ sdělil lídr USA novinářům ve svém floridském sídle Mar-a-Lago.
Vance filosofické rozdíly nevysvětlil a jeho podřízení ohledně názorů na invazi mlží.
„Lidé si do viceprezidenta neustále promítají své vlastní postoje. Existuje spousta nekonzistentních článků, které analyzují názory J. D. Vance. Rozdílné komentáře ukazují, že mainstreamová média netuší, o čem mluví. Viceprezident své rady Donaldu Trumpovi nesděluje veřejnosti,“ vyjádřila se Vanceova mluvčí Taylor Van Kirková.
Podobný komentář přidala mluvčí Bílého domu Anna Kellyová. „Snahy vnést svár mezi prezidenta Trumpa a viceprezidenta Vance jsou zcela pošetilé. Prezident naslouchá svým talentovaným bezpečnostním poradcům a rozhoduje se s ohledem na zájmy naší země. Vance je velkým přínosem celé Trumpově administrativě,“ sdělila mluvčí.