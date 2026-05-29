„Jednáme o některých formulacích. Dosáhli jsme velkého pokroku,“ řekl Vance podle agentury AFP. „Doufáme, že budeme i nadále dosahovat pokroku a že prezident bude připraven dohodu schválit, ale to se samozřejmě teprve uvidí,“ prohlásil.
„Ještě tam nejsme, ale jsme velmi blízko a budeme na tom dál pracovat,“ řekl viceprezident podle agentury Reuters. „Nemůžu zaručit, že se tam dostaneme, ale teď z toho mám docela dobrý pocit,“ dodal Vance.
Mezi zeměmi platí od 8. dubna příměří po začátku války, kterou rozpoutaly koncem února Spojené státy a Izrael údery proti Íránu, což zdůvodnily obavami o bezpečnost a snahou zabránit Teheránu ve vývoji jaderné zbraně. Írán odpověděl útoky na země v oblasti Perského zálivu a na americké základny v regionu a zablokoval také Hormuzský průliv, klíčovou globální tepnu zejména pro přepravu ropy a zkapalněného zemního plynu.
Spojené státy a Írán podle informovaných zdrojů ve čtvrtek dosáhly dohody o prodloužení příměří a o zrušení omezení pro lodní dopravu přes Hormuzský průliv, ale dohodu prezident Trump ještě neschválil a íránská státní média uvedla, že dohoda nebyla dokončena, napsal Reuters.
Podle čtyř zdrojů obeznámených s touto záležitostí by dohoda prodloužila příměří o dalších 60 dní a umožnila by plynulý lodní provoz strategickou vodní cestou, zatímco vyjednavači by řešili složité otázky, jako je íránský jaderný program. Pokud by dohodu schválilo vedení ve Washingtonu a Teheránu, znamenalo by to největší krok k míru od vypuknutí konfliktu 28. února.
Zprávy o možné dohodě o prodloužení příměří přišly po sérii odvetných útoků mezi USA a Íránem. Velitelství amerických sil dříve informovalo o sestřelení pěti íránských dronů a o zasažení jejich pozemní řídicí stanice v přístavním městě Bandar Abbás. Následně kuvajtské síly sestřelily balistickou raketu, kterou v odvetě vypálily íránské revoluční gardy na velkou americkou základnu v zemi.
Íránská státní televize informovala o sestřelení amerického letadla u jaderné elektrárny Búšehr v Íránu, američtí představitelé to vzápětí popřeli, napsal Reuters a dodal, že tyto incidenty, jakkoli omezené, zdůraznily zranitelnost jednání o přeměně příměří v trvalejší dohodu o ukončení tříměsíční války, ve které přišly o život tisíce lidí a která otřásla globálními energetickými trhy.