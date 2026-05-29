Jsme velmi blízko, řekl Vance o mírové dohodě s Íránem. Čeká se na Trumpa


  6:55aktualizováno  6:55
Spojené státy a Írán dosáhly velkého pokroku na cestě k dohodě o prodloužení příměří, ale není jisté, kdy a zda ji americký prezident Donald Trump schválí, uvedl americký viceprezident J.D.Vance podle tiskových agentur. Írán dosud žádnou dohodu nepotvrdil. „Je těžké přesně říct, kdy nebo zda prezident dohodu podepíše,“ řekl Vance novinářům. „Diskutujeme o několika bodech,“ dodal podle agentury AP.
Jednání mezi USA a Íránem v Islámábádu, kterého se zúčastnil viceprezident J. D. Vance. (12. dubna 2026) | foto: Reuters

J. D. Vance (14. dubna 2026)
„Jednáme o některých formulacích. Dosáhli jsme velkého pokroku,“ řekl Vance podle agentury AFP. „Doufáme, že budeme i nadále dosahovat pokroku a že prezident bude připraven dohodu schválit, ale to se samozřejmě teprve uvidí,“ prohlásil.

„Ještě tam nejsme, ale jsme velmi blízko a budeme na tom dál pracovat,“ řekl viceprezident podle agentury Reuters. „Nemůžu zaručit, že se tam dostaneme, ale teď z toho mám docela dobrý pocit,“ dodal Vance.

Mezi zeměmi platí od 8. dubna příměří po začátku války, kterou rozpoutaly koncem února Spojené státy a Izrael údery proti Íránu, což zdůvodnily obavami o bezpečnost a snahou zabránit Teheránu ve vývoji jaderné zbraně. Írán odpověděl útoky na země v oblasti Perského zálivu a na americké základny v regionu a zablokoval také Hormuzský průliv, klíčovou globální tepnu zejména pro přepravu ropy a zkapalněného zemního plynu.

Spojené státy a Írán podle informovaných zdrojů ve čtvrtek dosáhly dohody o prodloužení příměří a o zrušení omezení pro lodní dopravu přes Hormuzský průliv, ale dohodu prezident Trump ještě neschválil a íránská státní média uvedla, že dohoda nebyla dokončena, napsal Reuters.

Podle čtyř zdrojů obeznámených s touto záležitostí by dohoda prodloužila příměří o dalších 60 dní a umožnila by plynulý lodní provoz strategickou vodní cestou, zatímco vyjednavači by řešili složité otázky, jako je íránský jaderný program. Pokud by dohodu schválilo vedení ve Washingtonu a Teheránu, znamenalo by to největší krok k míru od vypuknutí konfliktu 28. února.

Zprávy o možné dohodě o prodloužení příměří přišly po sérii odvetných útoků mezi USA a Íránem. Velitelství amerických sil dříve informovalo o sestřelení pěti íránských dronů a o zasažení jejich pozemní řídicí stanice v přístavním městě Bandar Abbás. Následně kuvajtské síly sestřelily balistickou raketu, kterou v odvetě vypálily íránské revoluční gardy na velkou americkou základnu v zemi.

Íránská státní televize informovala o sestřelení amerického letadla u jaderné elektrárny Búšehr v Íránu, američtí představitelé to vzápětí popřeli, napsal Reuters a dodal, že tyto incidenty, jakkoli omezené, zdůraznily zranitelnost jednání o přeměně příměří v trvalejší dohodu o ukončení tříměsíční války, ve které přišly o život tisíce lidí a která otřásla globálními energetickými trhy.

