Jednání mezi USA a Íránem se dnes neuskuteční. Vance zrušil cestu do Švýcarska

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  7:08
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Americký viceprezident J. D. Vance prozatím neodcestuje do Švýcarska na jednání s Íránem, jak se původně plánovalo. Švýcarské ministerstvo zahraničí následně uvedlo, že se americko-íránská jednání v letovisku Bürgenstock v pátek neuskuteční. Odklad budí otázky ohledně toho, co bude dál s prozatímní dohodou s Íránem o ukončení války.
Americký viceprezident J.D. Vance prozatím neodcestuje do Švýcarska na jednání s Íránem.

Americký viceprezident J.D. Vance prozatím neodcestuje do Švýcarska na jednání s Íránem. | foto: Reuters

Americký viceprezident J.D. Vance prozatím neodcestuje do Švýcarska na jednání s Íránem.
Americký viceprezident J.D. Vance prozatím neodcestuje do Švýcarska na jednání s Íránem.
Americký viceprezident J.D. Vance prozatím neodcestuje do Švýcarska na jednání s Íránem.
Americký viceprezident J.D. Vance prozatím neodcestuje do Švýcarska na jednání s Íránem.
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Oznámení následovalo po zprávě televizní stanice blízké libanonskému proíránskému hnutí Hizballáh, že Írán odkládá vyslání své delegace do Švýcarska kvůli pokračující izraelské vojenské operaci v Libanonu.

Vance dříve uvedl, že 60denní lhůta pro dosažení konečné mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem už běží a že by mohl do Švýcarska odcestovat „tento víkend“, ale nemůže to zaručit.

Vance měl odletět do Švýcarska, aby vyjednal trvalé ukončení války s Íránem, ale harmonogram je nyní ohrožen.

Konečná dohoda by měla obsahovat podle znění memoranda například kalendář ukončení mezinárodních sankcí na Írán či mechanismus pro uvolnění íránských prostředků zmrazených v zahraničí.

Tématem jednání bude také osud íránského vysoce obohaceného uranu či íránské infrastruktury na obohacování uranu. Do uzavření konečné dohody se Teherán a Washington dohodly na udržení statu quo – Írán nebude dále vyvíjet svůj jaderný program a Spojené státy nebudou uvalovat nové sankce.

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