Varování pro Trumpa: Sněmovna reprezentantů schválila zákon na podporu členství v NATO

WASHINGTON Americká Sněmovna reprezentantů v úterý schválila zákon, který má ztížit případné snahy o vystoupení USA ze Severoatlantické aliance. Dolní komora Kongresu v něm mimo jiné zdůrazňuje, že NATO se může dál spolehnout na plnou podporu Spojených států, a stanovuje, že na případné vystoupení USA z aliance nesmějí být použity žádné prostředky ze státní pokladny. Podle agentury Reuters jde o jasné varování prezidentu Donaldu Trumpovi, který NATO často kritizuje.

Nové nařízení bylo schváleno poměrem 357 hlasů proti 22, přičemž ruku pro něj zvedla i valná část republikánských kongresmanů. Nyní zákon zamíří do Senátu, kde mají republikáni většinu.



„Tento zákon... zdůrazňuje, že Spojené státy mají stále důvěru v poslání NATO a budou bránit jakýmkoli krátkozrakým snahám NATO oslabit nebo z něj jednostranně naši zemi stáhnout,“ uvedl na tiskové konferenci vůdce demokratické frakce ve Sněmovně reprezentantů Steny Hoyer.

‚Je to bláznovství, že tohle vůbec musíme dělat‘

Podle zpráv zveřejněných listem The New York Times loni prezident Trump se svými poradci několikrát soukromě hovořil o tom, že by USA měly z NATO vystoupit. Veřejně to americký prezident neřekl, opakovaně však alianci kritizoval mimo jiné i kvůli tomu, že členské země neplní své finanční závazky ohledně investic do obrany.

„Je to svým způsobem bláznovství, že tohle vůbec musíme dělat... Beru prezidenta Spojených států vážně. Svým opovržením vůči NATO a ochotou zvážit vystoupení se nijak netají... Kongres je teď jediný kontrolní mechanismum, který máme k dispozici,“ citovala agentura Reuters vyjádření nového demokratického člena Sněmovny reprezentantů Toma Malinowského.

Členství v NATO však vášnivě obhajují i Trumpovi republikáni. Loni americký Senát vystoupil na obranu Severoatlantické aliance poté, co šéf Bílého domu před červencovým aliančním summitem NATO ostře kritizoval. Senátoři tehdy schválili poměrem 97 ku 2 hlasům nezávaznou deklaraci na podporu aliance.