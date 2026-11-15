Vandalové poškodili pomníky ve Varšavě. Oslavovali ukrajinské nacionalisty

Nápis „Slava UPA“ (Sláva UPA) se objevil na Pomníku hrdinů ghetta před Muzeem dějin polských Židů POLIN. Dále se objevil na pomníku vojákům první polské armády na Náměstí politických vězňů stalinismu.
Polský Židovský historický institut vandalismus důrazně odsoudil. Na sociálních sítích upozornil, že podobné případy byly zaznamenány už na 11 pomnících ve čtyřech polských městech.
Ukrajinské velvyslanectví ve Varšavě označilo incident za nezákonný projev hybridní války, kterou se podle něj Rusko snaží vést všemi dostupnými prostředky v evropských zemích, zejména v Polsku.
Zároveň vyzvalo Ukrajince žijící v Polsku, aby se nenechali zlákat snadným výdělkem k nezákonným činnostem ve prospěch zahraničních aktérů. Zdůraznilo, že příslib finanční odměny nikoho nezbavuje trestní odpovědnosti.
Ve středu policie v pobřežním městě Gdaňsk zadržela sedmnáctiletého ukrajinského občana podezřelého z poškozování pomníků a z propagace totalitního režimu. V oblasti takzvaného Trojměstí, které tvoří Gdaňsk, Sopoty a Gdyně, se nápisy oslavující UPA objevily na sedmi památnících.
Místní zpravodajský server Trojmiasto.pl uvedl, že jeden z kanálů na komunikační platformě Telegram nabízel odměnu 500 dolarů (zhruba 11 000 Kč) za nastříkání provokativních nápisů a nalepení QR kódů na pomníky.
Ukrajinská povstalecká armáda působila za druhé světové války a po ní na území dnešní západní Ukrajiny. V Polsku je spojována zejména s masovým vražděním polských civilistů na Volyni a ve východní Haliči ve 40. letech minulého století. Na území současné Ukrajiny ji část společnosti naopak vnímá jako symbol boje za nezávislost na sovětské nadvládě.