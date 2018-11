Varšavu v noci střežila jediná hlídka. Polští policisté ‚chodí k lékaři‘, protestují tak proti nízkým platům

Varšava Náčelník polské policie slíbil tisíc zlotých odměny (asi 6000 Kč) těm policistům, kteří nastoupí do služby 11. listopadu, kdy země bude slavit 100 let od opětovného získání nezávislosti. Oznámila to zpravodajská televize TVN 24.

Zajištění pořádku nejen při oslavách nezávislosti podle stanice komplikuje skutečnost, že tisíce polských policistů se odebralo na nemocenskou a nejspíše k nim brzy přibudou další, aby takto protestovali proti nízkým platům. Protestují především řadoví policisté, kteří vydělávají nejméně - do 3500 zlotých (asi 21 000 Kč) měsíčně „čistého“.

Sami policisté svému protestu říkají „virus psí chřipky“, protože se s nimi prý zachází jako se psy. Situace dospěla tak daleko, že například ve Varšavě, která má zhruba 1.8 milionu obyvatel, dokázala dopravní policie vyslat v pondělí do ulic jen dvě hlídky a v noci už jen jedinou. V Bydhošti museli do hlídek nastoupit důstojníci z kanceláří, protože půlka mužstva onemocněla. Ve Slezsku bylo v pondělí v pracovní neschopnosti 37 procent strážců zákona, vypočítala televize.

Hlavní velitelství polské policie se zdržuje přesných čísel, nicméně mluvčí varšavské policie Sylwester Marczak připustil, že počet nemocných policistů je momentálně vyšší než loni stejnou dobou. Situace podle něj není jednoduchá, ale policie nadále slouží.

Podle TVN v pondělí bylo na nemocenské přinejmenším 14 000 policistů v celé zemi a „nyní už jich je možná 30 000“. V polské policii podle údajů z roku 2015 pracovalo 97 200 lidí.

Protest začal minulý týden v Lodži, kde z 5000 strážců pořádku (v celém lodžském vojvodství) bylo ve čtvrtek ráno „u lékaře“ stovka policistů, v poledne už 350 a druhý den bylo nemocných již 1600. „Epidemie“ se pak rozšířila do celého Polska. Očekává se, že vrcholu dosáhne právě na svátek nezávislosti.

Ve Varšavě se 11. listopadu očekává i pochod nacionalistů s účastí krajní pravice i z dalších zemí, který tradičně bývá provázen incidenty.

„Tady jde o i bezpečnost policistů z varšavského velitelství. Musí mít podporu kolegů z dalších částí země. Přece jsme nejednou viděli obrázky, kdy se agrese obrátila proti policistům, kdy po nich létaly kameny,“ obhajoval policejní mluvčí Mariusz Ciarka náčelníkova slova o mimořádné odměně. Ciarka současně popřel fámy o šikanováni policistů na nemocenské, anebo o tom, že policisté budou v případě potřeby donuceni k nástupu do služby i silou.

Dva úhly pohledu

Ve vedení ministerstva vnitra podle TVN 24 mezi sebou momentálně bojují dvě interpretace protestu: podle jedné policejní „vzbouřenci“ mají politické podporovatele a koordinátory (z řad opozice), zatímco druhý pohled vybízí k bagatelizaci protestů a jeho důsledků pro bezpečnost v zemi. Podle zdrojů televizní stanice protestují hlavně mladí policisté, kteří vydělávají tak málo, že klidně z policie odejdou, pokud nevybojují zvýšení platu na úroveň armády či tajné služby. Odbory žádají přidat policistům tisíc zlotých měsíčně, ministerstvo zatím slibuje zhruba polovinu.

Více než 20 000 policistů, hasičů a členů pohraniční a vězeňské stráže počátkem října demonstrovalo v centru Varšavy, aby dalo najevo nespokojenost s nízkými platy a se špatnými pracovními a sociálními podmínkami. Podle médií šlo zřejmě o největší protest v historii polské policie.