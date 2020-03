‚Váš pervitin může obsahovat koronavir. Otestujeme vám ho!‘ lákala zločince policie v USA

MERRILL/PRAHA Americká policie v několika městech USA vyzývala minulý týden narkomany ke kontrole metamfetaminu neboli pervitinu. V humorném příspěvku na sociálních sítích nabízela otestování, zda drogy neobsahují koronavir. Některé zpravodajské servery však vzaly policii vážně.

Pro americkou policii není nic lepšího k šíření vtipů než Facebook. Strážníci za poslední roky zadrželi „Elsu“ z animovaného filmu Ledové království za to, že přinesla do USA příliš velkou zimu, „zrušili zločin“ kvůli špatnému počasí či doporučovali, ať lidé nesplachují drogy, aby se aligátoři nestali závislí.



Tentokrát si však američtí policisté vzali na mušku koronavirus a v příspěvku na sociální síti varovali občany ve wisconsinském městě Merrill, že smrtelný virus, který ve světe zabil již více než tři tisíce lidí, mohl kontaminovat místní zásoby pervitinu.

„Varování: pokud jste nedávno zakoupili pervitin, může být nakažen koronavirem,“ napsali na Facebook policisté z Merrillu. „Pokud se necítíte na to, abyste přinesli své zásoby na policejní stanici, stačí oslovit jakéhokoli strážníka na ulici a on pervitin otestuje u vás doma. Prosíme sdílejte! Jsme tu pro vás!“

Policisté z Wisconsinu však nebyli jediní, které podobný vtip napadl. Podobná prohlášení vydaly i stanice v St. Francis v Arkansasu, Johnson City v Texasu, Tavares na Floridě, či Decatur County v Kansasu. A některým z nich se dokonce podařilo dostat vtip i do zpráv, jejichž redaktorům zřejmě nedošlo, že jde o humorné upozornění.

„Policie v centrálním Texasu má důvod se domnívat, že metamfetamin v Blanco County může být kontaminován koronavirem,“ informoval server KKTV11, aniž by jakkoliv naznačil, že jde o satiru. Policisté nakonec museli vysvětlovat, že příspěvek měl být ironický.

Na sociálních sítích se příspěvky setkaly s rozporuplnými reakcemi. Řadě uživatelů přišly příspěvky policistů vtipné, jiní je odsuzovali s tím, že by policie neměla vytvářet falešné zprávy a přispívat k panice.

„Byla bych raději, kdyby policejní oddělení nedělalo ‚vtipy‘, nebo zveřejňovalo smyšlené informace o pandemii, se kterou bojuje naše exekutiva,“ napsala jedna žena pod příspěvek merrillské policie. „Drž hubu sněhová vločko,“ dostalo se ženě reakce od jiného uživatele. Spojení sněhová vločka se používá jako urážka pro lidi, kteří jsou v mnoha tématech přecitlivělí.

Profesor Ted Gideonse z University of California uvedl, že pochybuje o tom, že by na tento vtípek někdo skočil. Vidí však problém v dalším šíření této informace, protože „příběhy po zveřejnění již žijí vlastním životem. Řada lidí na internetu totiž nezpochybňuje nic z toho, co čte.“

Samotné vedení policejního sporu v Merrillu uvedlo, že si uvědomuje, čeho touto poplašnou zprávou dosáhlo. „Vyvolali jsme mnoho názorů, emocí a dotkli jsme se něčích citlivých míst,“ napsali policisté druhý den s tím, že pokud někdo opravdu drogy přinese, bude k němu policie přistupovat vřeleji, než obvykle. „Doufáme, že takové zatčení by mohlo být pozitivním katalyzátorem změny k očistě.“