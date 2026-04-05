Lev XIV. v rámci kázání také vyzval k modlitbám za mír v sobotu 11. dubna.
„Kdo má moc vyvolat války, ať se rozhodne pro mír, mír dosažený dialogem, a ne silou,“ uvedl papež. „Zvykáme si na násilí, vzdáváme se mu,“ dodal papež. Podle něj ve světě vládne „čím dál silnější globalizace lhostejnosti“.
Papež Lev XIV. tak připomněl výraz, který častou používal jeho předchůdce papež František. Františkovo velikonoční kázání Městu a světu byla jeho posledním veřejným vystoupením před smrtí. Zemřel loni na velikonoční pondělí 21. dubna.
Podle vatikánských médií na Svatopetrském náměstí a v jeho okolí poslouchalo papeže na 50 000 lidí. Posluchače pak papež pozdravil v několika jazycích včetně angličtiny, čínštiny, španělštiny, francouzštiny či polštiny.
Pro Lva XIV. se jednalo o první velikonoční Urbi et orbi a třetí od nástupu do úřadu loni 8. května. Poselství Městu a světu papež přednáší dvakrát ročně na Vánoce a Velikonoce. Ve svém poselství na Boží hod vánoční v prosinci papež vyzval k evropské jednotě a projevil přání, aby utichla válka na Ukrajině a vyzval zúčastněné strany k upřímnému mírovému dialogu. Vzpomněl i konflikty na Blízkém východě a jinde ve světě.
Minulý rok pozdravil desetitisíce věřících krátce před svou smrtí papež František. Poselství za něj vzhledem zdravotním stavu přečetl hlavní papežský ceremoniář Diego Ravelli. Tehdy v něm vyzval například k uzavření příměří mezi Hamásem a Izraelem.