Papež Lev XIV. chce podporovat LGBT+ v církvi. Navazuje na svého předchůdce

Autor: ,
  7:45aktualizováno  7:45
Papež Lev XIV. se v pondělí setkal s jedním z nejvýznamnějších zastánců větší inkluze LGBTQ+ lidí v katolické církvi jezuitou Jamesem Martinem a podpořil ho. Tím podle agentury AP vyslal v prvních měsících svého pontifikátu jasný signál, že hodlá pokračovat ve vstřícné politice svého předchůdce papeže Františka vůči LGBT+ komunitě.
Více než milion lidí se v Římě účastnil mše pod širým nebem, kterou sloužil...

Více než milion lidí se v Římě účastnil mše pod širým nebem, kterou sloužil papež Lev XIV. (3. srpna 2025) | foto: Andrew MedichiniČTK

Více než milion lidí se v Římě účastnil mše pod širým nebem, kterou sloužil...
Novým papežem se stal americký kardinál Robert Francis Prevost, přijal jméno...
Papež Lev XIV.
Papež Lev XIV. (29. června 2025)
11 fotografií

Jezuitský duchovní Martin řekl, že mu papež sdělil, že hodlá pokračovat v politice papeže Františka ohledně přijímání LGBTQ+ v církvi, a povzbudil ho, aby pokračoval ve své činnosti.

„Od papeže Lva XIV. jsem slyšel stejnou zprávu, jakou jsem slyšel od papeže Františka, a to je touha přijímat všechny lidi, včetně LGBT+ osob,“ řekl Martin po audienci agentuře AP.

„Bylo to úžasné. Bylo to velmi utěšující a velmi povzbuzující a upřímně řečeno, také velmi zábavné,“ uvedl americký jezuita.

Asi půlhodinové setkání bylo oficiálně oznámeno Vatikánem, což je známkou toho, že papež chtěl, aby bylo zveřejněno, píše AP. Konalo se jen několik dní předtím, než se LGBT+ katolíci zúčastní pouti do Vatikánu v rámci Svatého roku.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.