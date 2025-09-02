Jezuitský duchovní Martin řekl, že mu papež sdělil, že hodlá pokračovat v politice papeže Františka ohledně přijímání LGBTQ+ v církvi, a povzbudil ho, aby pokračoval ve své činnosti.
„Od papeže Lva XIV. jsem slyšel stejnou zprávu, jakou jsem slyšel od papeže Františka, a to je touha přijímat všechny lidi, včetně LGBT+ osob,“ řekl Martin po audienci agentuře AP.
„Bylo to úžasné. Bylo to velmi utěšující a velmi povzbuzující a upřímně řečeno, také velmi zábavné,“ uvedl americký jezuita.
Asi půlhodinové setkání bylo oficiálně oznámeno Vatikánem, což je známkou toho, že papež chtěl, aby bylo zveřejněno, píše AP. Konalo se jen několik dní předtím, než se LGBT+ katolíci zúčastní pouti do Vatikánu v rámci Svatého roku.