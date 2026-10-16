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Vatikán zveřejnil první snímky papeže po operaci. Lékaři popsali jeho stav

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  16:45aktualizováno  16:45
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Papež Lev XIV. slouží mši v římské nemocnici Gemelli, kde se zotavuje po...

Papež Lev XIV. slouží mši v římské nemocnici Gemelli, kde se zotavuje po operaci, při níž mu lékaři odstranili zhoubný nádor z pravé plíce. (16. října 2026) | foto: Profimedia.cz

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Vatikán v pátek zveřejnil první fotografie papeže Lva XIV. od úterní operace. Snímky zachycují hlavu katolické církve, jak slouží mši v nemocnici Gemelli v Římě. Lékaři zároveň oznámili, že výsledky potvrzují pokračující zlepšování jeho zdravotního stavu.

Papež sloužil mši v provizorní kapli zřízené v nemocnici. Podle vatikánského mluvčího Mattea Bruniho ji celebroval sám. Přítomným zdravotníkům a příslušníkům vatikánské policie podával přijímání a pronesl kázání. V něm poděkoval nemocničnímu personálu za každodenní péči o nemocné a zvláště za péči, kterou zdravotníci věnovali jemu.

Podle lékařské zprávy, kterou podepsali papežův osobní lékař Luigi Carbone a chirurg nemocnice Gemelli Stefano Margaritora, mu pooperační rekonvalescence umožňuje plně samostatně vykonávat běžné denní činnosti.

Lev XIV., kterému je 71 let, podstoupil 13. října operaci, při níž mu lékaři odstranili dolní lalok pravé plíce. Před zákrokem u něj zjistili uzel, u něhož měli podezření na zhoubný nádor. Operace potvrdila, že se jednalo o adenokarcinom, nejčastější typ rakoviny plic. Lékaři stále čekají na výsledky testů, které upřesní molekulární a genetické vlastnosti nádoru, zda se rozšířil mimo odstraněnou část plíce a zda bude nutná další léčba.

Papežův mluvčí potvrdil, že Lev XIV. v neděli poprvé od operace veřejně vystoupí a pronese tradiční polední modlitbu. Zatím není jasné, zda tak učiní přímo z nemocnice, nebo jiným způsobem. Vatikánští pracovníci v nemocnici připravovali podmínky pro případný přímý přenos.

Vatikán zároveň zveřejnil seznam novinářů, kteří budou papeže doprovázet na plánované cestě do Uruguaye, Argentiny a Peru od 6. do 17. listopadu. Jeho účast na cestě byla po diagnóze nejistá, zveřejnění seznamu však naznačuje, že se s ní zatím počítá.

Státní sekretář Vatikánu kardinál Pietro Parolin ve čtvrtek uvedl, že nyní nelze předvídat, kdy a za jakých okolností se papež vrátí ke svým povinnostem. Podle něj bude další postup záviset na doporučení lékařů a případně bude nutné přizpůsobit i způsob výkonu papežského úřadu.

Vatikán dnes zveřejnil také fotografie přání k uzdravení, která papeži poslali pacienti z dětského onkologického oddělení nemocnice. Sedmiletý Angelo mu napsal, že se v nemocnici léčí už 36 dní a že se za něj s matkou každý večer modlí. Studentka Giorgia zase papeži v angličtině napsala, že jeho nemoc vnímá jako něco, co ji s ním sblížilo, protože sama prochází podobnou zkušeností.

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