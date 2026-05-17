„Dva z vážně zraněných jsou cizinci – turisté z Německa a Polska,“ řekl médiím starosta Modeny Massimo Mezzetti.
V sobotu odpoledne v centru Modeny najel 31letý Ital marockého původu autem vysokou rychlostí do skupiny lidí na chodníku a srazil též cyklistu. Poté z auta vystoupil s nožem v ruce, jak uvedlo několik svědků. Čin zachytily také kamery. Muž se pokusil utéct, ale několik kolemjdoucích ho pronásledovalo a díky nim ho pak zatkla policie.
„Projevili velkou odvahu,“ řekl starosta Mezzetti. Zdůraznil, že ze čtyř lidí, kteří pachatele pronásledovali, byli dva Egypťané. Další lidé, rovněž cizího původu, přišli na pomoc, dodal starosta s odkazem na některé xenofobní příspěvky na sociálních sítích.
Zraněno bylo celkem osm lidí, z toho čtyři vážně. Podle agentury Adnkronos je jedna žena v ohrožení života. Zranění jsou hospitalizováni v Modeně a v Bologni, obě nemocnice by měl v neděli navštívit italský prezident Sergio Mattarella.
Italská premiérka Giorgia Meloniová zrušila nedělní návštěvu Kypru a s prezidentem Mattarellou pojede také do Modeny, uvedl úřad vlády.
Podle místních médií pachatel činu v Modeně v minulosti podstoupil psychiatrickou léčbu, vystudoval ekonomii a momentálně je nezaměstnaný. Nemá záznam v trestním rejstříku a po činu měl negativní test na alkohol i drogy. Jeden ze svědků v sobotu popsal, že když ho lidé dopadli, „něco si mumlal a nebylo to italsky“.