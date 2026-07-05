Policie v tiskové zprávě podle ABC uvedla, že byla přivolána ke střelbě ve 22:37 místního času (nedělních 04:37 SELČ) na adresu v této brooklynské čtvrti. Zranění při incidentu utrpěli dva muži starší 30 let, dvě ženy starší 20 let a čtyři děti ve věku šest až 14 let.
Všichni zranění byli podle policie převezeni do nemocnic; sedm z nich je ve stabilizovaném stavu, zatímco 21letá žena zůstává v kritickém stavu.
Policie podle ABC uvedla, že na místě činu zajistila střelnou zbraň, ale nikoho dosud nezatkla. Agentura Reuters poznamenala, že nebyla schopna zprávu nezávisle ověřit. Policie na její žádost o vyjádření ihned nereagovala.
Spojené státy si v sobotu oslavami po celé zemi připomínaly 250. výročí vyhlášení nezávislosti.