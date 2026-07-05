Střelba na newyorském Coney Islandu: osm zraněných včetně čtyř dětí

Autor: ,
  12:34aktualizováno  12:34
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Policie zasahovala po střelbě ve čtvrti Coney Island v New Yorku, při níž bylo...

Policie zasahovala po střelbě ve čtvrti Coney Island v New Yorku, při níž bylo zraněno osm lidí včetně čtyř dětí (5. července 2026) | foto: Profimedia.cz

Policie zasahovala po střelbě ve čtvrti Coney Island v New Yorku, při níž bylo...
Policie zasahovala po střelbě ve čtvrti Coney Island v New Yorku, při níž bylo...
Policie zasahovala po střelbě ve čtvrti Coney Island v New Yorku, při níž bylo...
Policie zasahovala po střelbě ve čtvrti Coney Island v New Yorku, při níž bylo...
7 fotografií
Nejméně osm lidí včetně čtyř dětí bylo v sobotu pozdě večer, kdy ve Spojených státech vrcholily oslavy Dne nezávislosti, postřeleno ve čtvrti Coney Island v New Yorku. Všichni zranění byli hospitalizováni, jedna žena je v kritickém stavu. S odvoláním na newyorskou policii o tom v neděli na svém webu informovala stanice ABC News.

Policie v tiskové zprávě podle ABC uvedla, že byla přivolána ke střelbě ve 22:37 místního času (nedělních 04:37 SELČ) na adresu v této brooklynské čtvrti. Zranění při incidentu utrpěli dva muži starší 30 let, dvě ženy starší 20 let a čtyři děti ve věku šest až 14 let.

Všichni zranění byli podle policie převezeni do nemocnic; sedm z nich je ve stabilizovaném stavu, zatímco 21letá žena zůstává v kritickém stavu.

Policie podle ABC uvedla, že na místě činu zajistila střelnou zbraň, ale nikoho dosud nezatkla. Agentura Reuters poznamenala, že nebyla schopna zprávu nezávisle ověřit. Policie na její žádost o vyjádření ihned nereagovala.

Spojené státy si v sobotu oslavami po celé zemi připomínaly 250. výročí vyhlášení nezávislosti.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.