Nebudeme tolerovat žádné výtržnosti, bude zatýkání. Tento den je pro odborové organizace důležitý a musí se odehrát v klidu,“ dodal ministr.
Šéf resortu vnitra mezi rizika spojená s 220 ohlášenými akcemi zařadil nepovolené průvody či rabování a ničení obchodů nebo veřejných budov. Stejně jako v předchozích týdnech podle něj budou povolány elitní jednotky, obrněná vozidla Centaure, vodní děla, vrtulníky či bezpilotní letouny. Bezpečnostní složky budou provádět kontroly například na nádražích.
Při celostátní demonstraci 17. října bylo nasazeno 60 000 příslušníků bezpečnostních složek. Protesty poznamenaly případy rabování a násilností, zejména v Paříži, Marseille a Lyonu, a to i následující den, přičemž bylo poničeno téměř 3000 obchodů. Na konci října se ve Francii konalo 291 protestních akcí, na nichž se podle různých zdrojů sešlo 320 000 až 500 000 lidí. Policie zadržela 779 osob.