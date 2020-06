Ve Francii končí soud s expremiérem Fillonem. Fiktivně zaměstnával rodinu, to není ale vše

PAŘÍŽ/PRAHA Do prezidentských voleb v roce 2017 zbývalo jen pár měsíců. Francouzi měli před sebou velké rozhodování a mezi favority na křeslo v Elysejském paláci byli tři hlavní soupeři: Emmanuel Macron, Marine Le Penová a François Fillon. Pak ale propukla aféra Penelopegate.

Týdeník Canard Enchaîné přinesl zprávu, že favorit pravice Fillon po více než patnáct let zaměstnával svou manželku Penelope jako asistentku v parlamentu. Problémem bylo, že neexistoval žádný důkaz, že by Fillonová kdy ve sněmovně pracovala. Deset týdnů před volbami pařížská prokuratura zahájila vyšetřování a Fillonovy naděje skončily v troskách.

Následná zjištění byla devastující. Ukázalo se, že fiktivní práce manželky vynesla rodině za roky 1998-2013 přibližně 1,05 milionu eur, tedy přibližně 28 milionů korun. Další vyšetřování pak ukázalo, že Fillon z veřejných výdajů zaplatil svým dvěma dětem kolem 117 tisíc eur (3,1 milionu korun), když pracoval jako senátor.

Seznam přečinů však nekončí. Fillon byl obviněn i z korupčního jednání: údajně nechal manželku zaměstnat jako konzultantku pro milionáře a majitele magazínu La Revue de Deux Mondes Marca Ladreit de Lacharriera. Fillonová tak získala dalších 135 tisíc eur, přestože nevykonala prakticky žádnou práci. Milionář byl uznám vinným z korupce v prosinci roku 2018 a vysloužil si osmiletou podmínku a pokutu 375 tisíc eur.



Podle vyšetřovatelů tyto praktiky skončily v roce 2013, kdy nová legislativa o transparentnosti donutila poprvé politiky k tomu, aby zveřejnili všechny své příjmy. Společně s Fillonovými je u soudu obviněný i Marc Joulaud, který byl Fillonovým náhradníkem v parlamentu v době, kdy bývalý kandidát na prezidenta získal pozici v kabinetu prezidenta Nicolase Sarkozyho. Joulaud totiž nadále zaměstnával Fillonovou jako asistentku.

Až deset let vězení

Za toto jednání mu stejně jako Fillonovým hrozí až deset let vězení. Pokud budou uznáni vinnými, dostanou pravděpodobně i pokutu, která by se mohla vyšplhat až do výše několika milionů eur.

Penelopegate tak zničila kariéru muži, kterého do té doby voliči považovali za neuvěřitelně čestného. Pro pravici byl stále vycházející hvězdou, přestože byl poprvé do parlamentu zvolen již v roce 1981.

Podle Fillona byla celá aféra snahou „o politickou vraždu“ a je jen obětí soudních tahanic. Ve Francii však není jediným z politiků, kdo vytvářel fiktivní pracovní místa.

Podle rozhodnutí Evropského soudního dvora se podobně zachovala i šéfka francouzského krajně pravicového Národního sdružení Marine Le Penová. Kvůli zaměstnávání fiktivní asistentky musela vrátit na 300 tisíc eur (7,7 milionu korun). Evropský parlament rovněž od Le Penové požadoval asi 40 tisíc eur (přes milion korun) v jiné kauze, která se týká zaměstnávání osobního strážce jako asistenta.