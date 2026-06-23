Noc byla ve Francii nejteplejší od začátku měření v roce 1947, oznámila meteorologická služba Météo France. Průměrná nejnižší noční teplota na 30 referenčních stanicích podle předběžných údajů dosáhla 21,6 stupně Celsia.
„Potřebujeme se osvěžit, chceme se dostat k vodě, ale musíme opravdu dodržovat pravidla a koupat se v hlídaných zónách,“ zdůraznila francouzská ministryně sportu Marina Ferrariová v ranním vysílání rozhlasové stanice France Inter. „Koupání v místech, kde to není povoleno, navíc během vlny veder, nelze brát na lehkou váhu,“ dodala ministryně.
Nejvyšší, červený stupeň varování před horkem na úterý vyhlásila Météo France v 54 z celkových 96 departementů, v dalších 35 platí oranžový stupeň výstrahy.
Oznámila, že v poledne bude vyhlášena červená výstraha v dalších pěti departementech. Znamená to, že extrémním vedrům, k nimž přispívá globální oteplování, je vystaveno více než 90 procent francouzské populace.
Už v pondělí padly v několika velkých francouzských městech teplotní rekordy: v Angers naměřili 40,9 stupně Celsia, v Saintes 42 stupňů a v Bordeaux 41,9 stupně. Nejvyšší teplota byla v pondělí zaznamenána v Châteaumeillantu v departementu Cher, kde rtuť teploměru vystoupala na 43,3 stupně Celsia.
I tento rekord by mohl být v úterý překonán, neboť kolem 18:00 se očekávají maximální teploty 44 stupňů v Bordeaux a 43 stupňů v Rennes na západě země.
Jedním z dalších důsledků už druhé vlny veder za méně než měsíc je odstavení jaderné elektrárny Golfech, která je chlazena vodou z řeky Garonne. Teplota vody v řece má dosáhnout 28 stupňů Celsia, což je zákonem stanovená maximální povolená hodnota pro její používání kvůli ochraně fauny a flóry. V pařížském regionu pak může dojít ke zpožďování či dokonce rušení vlakových spojů.
Podobně jako Francie trpí velká část Evropy vlnou veder, která zasáhla zejména západní a jižní část kontinentu.
V Itálii úřady vyhlásily červený stupeň výstrahy před horkem v 15 městech včetně Říma a Milána a očekávají, že ve středu tento počet zvýší na 16. Červené varování kvůli „extrémním vedrům“ vyhlásila na středu a čtvrtek také britská meteorologická agentura Met Office pro jižní část země včetně Londýna, což je v Británii poměrně vzácná událost.
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26. května 2026