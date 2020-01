Syřan podezřelý z členství v IS, řezník nebo 16letý školák. Skupina 7 lidí obviněných z terorismu míří do vazby

Paříž Sedm mužů, kteří byli v pondělí zadrženi v západní Francii kvůli podezření z terorismu, bylo obviněno a umístěno do dočasné vazby. S odvoláním na soudní zdroje o tom v sobotu informovala agentura AFP. Je mezi nimi syrský uprchlík, podezřelý z členství v teroristické organizaci Islámský stát (IS).

Ve skupině jsou muži ve věku mezi 16 a 38 lety. Pařížský protiteroristický soudce je v pátek večer obvinil ze spolčování s pachateli teroristické činnosti. Jsou podezřelí z přípravy násilných činů ve Francii.



Vyšetřování se soustředí na muže, který se narodil v Sýrii a v roce 2015 přijel do Francie. Měl palestinský pas a status uprchlíka získal několik měsíců po vstupu na francouzské území. Francouzské úřady ho označují jako Muhammada D., který je podezřelý s členství v IS. Byl podle všeho páteří skupiny, která se vytvořila kolem zradikalizovaných lidí v oblasti Brestu a kterou několik let sledovaly speciální služby.

Dalším členem skupiny je šéf řeznictví v Brestu, kde se skupina scházela. Mezi zadrženými jsou dále lidé, kteří přijali islám, a rovněž šestnáctiletý středoškolák, který je synem brestského obchodníka.

Majitel řeznictví je úřadům znám od roku 2015. Po listopadových útocích spáchaných v listopadu toho roku v Paříži a u ní byl tento muž vyšetřován, protože napodoboval střelbu z automatické zbraně, když kolem něj projížděla policejní hlídka. Při atentátech přišlo o život 130 lidí. Muž byl tehdy odsouzen k tříletému podmínečnému trestu. V roce 2014 chtěl podle všeho i s manželkou a jejich dvěma dětmi odjet do Sýrie.

Při zadržení skupiny v pondělí se sice nenašly zbraně, ale návody, jak získat výbušniny nebo jed, a také propagandistický materiál nového šéfa IS. Skupina si podle vyšetřovatelů hodlala obstarat zbraně a rozhodovala o cílech svých příštích útoků. Byla mezi nimi shromáždění většího množství lidí.