Ve Francii začal největší proces sexuálního zneužívání mladistvých v církvi

Lyon Před soudem v Lyonu v pondělí poprvé stanul kardinál a dlouholetý arcibiskup tohoto francouzského města Philippe Barbarin a dalších pět církevních hodnostářů, kteří čelí obvinění, že zatajovali sexuální zneužívání nezletilých jiným duchovním. Podle agentury AP jde o dosud nejvýznamnější proces ve Francii týkající se sexuálního skandálu v katolické církvi.

Šestice duchovních z lyonské diecéze je souzena kvůli činům kněze Bernarda Preynata. Ten mezi lety 1986 a 1991 zneužíval mladé skauty a Barbarin a další údajně po odhalení této skutečnosti nezakročili adekvátním způsobem. Obvinění proti Preynatovi se na veřejnosti objevila až v roce 2015. Kněz se k činům na začátku následujícího roku přiznal a letos má být rovněž souzen. Před soudem dříve řekl, že o jeho činech věděly církevní úřady, které mu proto zakázaly další práci se skauty, které se předtím věnoval téměř 20 let.



„Nikdy jsem se nesnažil tajit nebo dokonce krýt tyto strašné činy,“ řekl v pondělí podle agentury AFP soudu 68letý kardinál Barbarin, který dorazil do soudní síně obklopen desítkami fotografů a kameramanů. Poté, co usedl na lavici obžalovaných, sepnul na chvíli ruce a zavřel oči, jako by se modlil.

Barbarin se podle AFP dozvěděl o případech sexuálního zneužívání v prvním desetiletí tohoto století, což jej v roce 2010 vedlo ke schůzce s Preynatem. Kněz jej prý tehdy ujistil, že již žádné podobné činy nepáchá, načež se Barbarin přestal o věc zajímat.

„Všichni mi vyčítají, že jsem mu uvěřil,“ prohlásil u soudu kardinál, podle něhož církev v minulosti nezjistila žádná fakta, na jejichž základě by šlo Preynata soudit.

Barbarinův případ podle francouzských médií vrhá stín na lyonskou diecézi, kterou vede od roku 2002, i na celou francouzskou katolickou církev. Podle AFP ztělesňuje proces s Barbarinem krizi církve sužované po celém světě nepřijatelným jednáním některých představitelů a mlčením jiných.

Poté, co v roce 2015 vyšla najevo obvinění proti Preynatovi, stal se objektem vyšetřování i Barbarin, který podle obětí měl pedofilního kněze úřadům ohlásit sám, neboť o jeho dávných prohřešcích věděl. Po šesti měsících práce a deseti hodinách výslechů kardinála ale lyonská prokuratura jeho stíhání zastavila. Skupina obětí poté využila specifický nástroj francouzského práva a obrátila se přímo na trestní tribunál.

„Tento proces je soudní divadlo. V síni máme víc novinářů než zástupců veřejnosti,“ prohlásil Xavier Vahramian, advokát Régine Maireové, která v minulosti vedla lyonské centrum pro asistenci obětem pedofilních kněží. Obhajoba mimo jiné protestovala proti „absenci jasné a přímé osobní újmy“, která je podle ní dána tím, že stěžovatelé a obvinění nikdy nepřišli do styku.

„Nepochopili jste vůbec nic o utrpení těchto obětí sexuálního zneužívání, které i v dospělosti nejsou schopné se vymanit z tohoto stavu šoku. Jejich osobní újmu tvoří skutečnost, že byly vaším mlčením v tomto stavu drženy,“ reagovala za druhou stranu právnička Nadia Debbacheová.

Pokud soud stížnost předloženou devíti osobami uzná, hrozí šestici obviněných za zatajení sexuálního zneužívání nezletilých až tříleté vězení a pokuty ve výši 45.000 eur (více než milion Kč). Barbarin a další čelí také obvinění, že neposkytli pomoc osobě v ohrožení.

V podobných případech už byli ve Francii odsouzeni dva biskupové. V roce 2001 biskup diecéze Bayeux-Lisieux a loni někdejší biskup Orléans.