Ve Francii zatkli kvůli útoku v Nice třetího člověka, nacházel se v bydlišti předchozího zadrženého

Nice (Francie) Ve Francii zatkli v souvislosti se čtvrtečním atentátem v Nice třetího člověka. Informovala o tom v sobotu televizní stanice BFM, podle níž byl muž vzat do vazby v pátek večer.

Jde o 33letého muže, který byl v bydlišti předchozího zadrženého. V bazilice v Nice ve čtvrtek zabil nožem pachatel dvě ženy a jednoho muže. Podezřelým je jednadvacetiletý Tunisan, jehož policie při zásahu postřelila a nyní je ve vážném stavu v nemocnici.



Francouzská policie pátrá po případných komplicích nebo lidech, k nimž pachatel mohl patřit. Jako prvního zadržela 47letého muže, po něm pak muže ve věku 35 let a nyní dalšího, o dva roky mladšího. Nacházel se na adrese, kde byl zadržen druhý podezřelý. „Snažíme se objasnit jeho roli v tom všem,“ citovala agentura AFP svůj zdroj.

Muslimy nově rozjitřily znovu publikované karikatury proroka islámu Mohameda. Čečenský extremista na předměstí Paříže zabil 16. října učitele, který tyto karikatury použil při výuce konceptu svobody slova. Prezident Emmanuel Macron hájil tuto svobodu, která podle něj zahrnuje i právo na zveřejňování podobných karikatur.



S tím ale nesouhlasí toulouský arcibiskup Robert Le Gall. V pátek řekl, že „svoboda slova má hranice a že z náboženství se nesmí dělat legrace, protože pak jsou z toho takovéto následky“. „Je třeba to mírnit, protože ty karikatury nemíří jenom na muslimy, ale také na křesťanskou víru,“ řekl arcibiskup.

Karikatury s Mohamedem převzal v minulosti z Dánska týdeník Charlie Hebdo, jehož redakce se stala terčem teroristického útoku v roce 2015.



Le Gall není pro to, aby se karikatury používaly při školní výuce, protože to podle něj „přilévá oleje do ohně“. „Svoboda slova má své hranice stejně jako lidská svoboda. Lépe by bylo trvat na republikánské hodnotě bratrství, prosazovat svobodu žít společně, mluvit spolu, být si navzájem bratry, ale ne se urážet,“ řekl Le Gall. Podle něj si nelze beztrestně dělat legraci z víry.

Proti jeho slovům se okamžitě vymezil šéf levicové strany Nepodrobená Francie Jean-Luc Mélenchon, podle nějž došlo na „tasení dýk“. „Arcibiskup omlouvá zločiny,“ napsal na Twitteru.