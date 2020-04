Žluté hory zaplavilo 20 tisíc turistů. Lidé v Číně hromadně vyrážejí ven, strana je kárá

Wu-chan/Praha Hranice města Wu-chan, kde se objevil první případ onemocnění covid-19, jež se následně rozšířilo do celého světa, budou od půlnoci tamního času (úterních 18:00 SELČ) otevřeny. Obyvatelé města tak budou moct poprvé od konce ledna město opustit. Jinde v zemi Číňané vycházejí hromadně do parků a navštěvují turistická lákadla.

Tržiště ve městě Wu-chan se tiše skrývá za úhledně vypadající modro-bílou zástěnou. Stále ale jsou viditelné stopy toho, že se uvnitř tržiště Chua-nan skrývalo něco nebezpečného. Místo je ohraničené policejní páskou, červenými zátarasy a uvnitř se pohybují dělníci v ochranných oblecích, píše agentura AFP.



Právě na tržišti měla epidemie, kterou později WHO překlasifikovalo na pandemii, začít. Čínské úřady pro kontrolu nemocí identifikovaly divoká zvířata prodávaná na něm jako počáteční zdroj nemoci covid-19. Na tržišti se podle informací kolujících na čínských sociálních sítích prodávalo maso například z cibetek nebo hadů. V nabídce dokonce měla být i živá vlčí mláďata, píše CNN.

Tržnice ve Wu-chanu.

Poté, co se začala nákaza šířit, Číňané uzavřeli nejen trh, který podle státních médií bude nepřístupný zřejmě už navždy, ale také více než desetimilionové město Wu-chan v provincii Chu-pej. Po více než dvouměsíční izolaci, kdy do města mohli vstoupit pouze zdravotníci nebo lidé přivážející zásoby, se život v něm začíná pomalu vracet do zaběhlých kolejí.



Nejprve se mohli navrátit obyvatelé, kteří uvízli mimo provincii a před vstupem prošli zdravotní prohlídkou. Nyní bude možné, také s potvrzením o zdraví, z města i vycestovat, místní letiště se otevře. Předseda Komunistické strany Číny ve Wu-chanu Wang Čung-lin nicméně varoval, že riziko nového šíření koronaviru ve městě zůstává vysoké a obyvatele vyzval, aby dále dodržovali preventivní opatření. Školy zůstávají uzavřeny.

Podle agentury Reuters v Číně na onemocnění covid-19 v pondělí nikdo nezemřel a na základě údajů čínské zdravotní komise bylo všech 32 pondělních případů nákazy prokázáno u lidí, kteří se do Číny vrátili z ciziny. Co se týká nakažených, tak podobný obrázek přetrvává již několik dní.

Čínské obyvatelstvo tak podle expertů možná i proto věří, že onemocnění se Číny již netýká a lidé hromadně vyrážejí na oblíbená turistická místa. Svět například obletěla fotografie z takzvaných Žlutých hor. Podle státního deníku Global Times úředníci tehdy v ranních hodinách dokonce museli vydat prohlášení, že došlo k naplnění denní kapacity v počtu 20 tisíc osob a další lidé do areálu nebudou vpuštěni.

Davy ve Žlutých horách v Číně.

Oficiální deník vládnoucí komunistické strany následně na tamní sociální síti podle CNN zveřejnil přísné pokárání s příkazem, aby se lidé neshromažďovali. Žluté hory byly poté veřejnosti znovu znepřístupněny a jeden z hlavních epidemiologů v zemi Zeng Guan varoval: „Epidemie v zemi ještě neskončila, pouze vstupujeme do nové fáze.“



Mezitím je ale v Šanghaji slavné nábřeží nazývané The Bund plné nakupujících a turistů. To vše po týdnech, kdy se v místě téměř nikdo nepohyboval. Plní se také tamní restaurace. Podobně je na tom hlavní město Peking, kde obyvatelé hromadně vyrážejí do městských parků, informuje CNN.

Obavy z toho, zda Čína nezmírňuje opatření příliš brzy, vedly odborníky a úřady Hongkongu k varování před možností propuknutí „třetí vlny“ infekcí ve městě, a to z důvodů „dovozu infekce“ z Evropy a USA.



Na základě statistik americké Univerzity Johnse Hopkinse, která eviduje počty nakažených koronavirem po celém světě, je v pevninské Číně infikováno přes 82 000 obyvatel, zemřelo více než 3 tisíce lidí. Britské tajné služby nicméně hovoří o tom, že reálná čísla jsou až čtyřicetkrát vyšší.