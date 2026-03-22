Ve slovinských volbách vede strana premiéra, ten bývalý mírně zaostává

  20:27
Ve slovinských parlamentních volbách zatím těsně vede liberální Hnutí svoboda premiéra Roberta Goloba. Podle exit pollů zveřejněných po uzavření volebních místností získalo 29,9 procenta hlasů. Opoziční Slovinská demokratická strana Janeze Janši zaostává s 27,5 procenta.

Slovinský premiér Robert Golob po hlasování v parlamentních volbách ve volební místnosti v Lublani, (22. března 2026) | foto: Reuters

Předběžné výsledky volební komise se očekávají později večer. Analytici předpovídají, že žádná strana nezíská v 90členném parlamentu jasnou většinu, což by z menších stran mohlo udělat vlivné koaliční partnery.

Velmi vyrovnané parlamentní volby ve Slovinsku rozhodnou o tom, zda tento malý stát Evropské unie zůstane na své liberální cestě, anebo se přikloní doprava, napsala agentura AP, podle které o těsném souboji svědčí i zmíněný průzkum.

Golobova vláda je v Evropské unii silným liberálním hlasem, zatímco vítězství Janši, obdivovatele amerického prezidenta Donalda Trumpa a také blízkého spojence nacionalistického maďarského premiéra Viktora Orbána, by posílilo sílící populistická uskupení v Evropě, poznamenala AP.

