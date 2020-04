Ve Španělsku i nadále ubývá nových případů koronaviru, naopak v Rusku rapidně přibývá nakažených i úmrtí

Madrid/Moskva/Washington Evropské státy i nadále registrují klesající počty nově nakažených koronavirem i mrtvých, některé pokračují v uvolňování bezpečnostních opatření. V porovnání s předchozím dnem se bilance snížily ve Španělsku, Rakousko oznámilo od května zrušení omezení volného pohybu, jakož otevření restaurací a hotelů. Rekordní počty nově nakažených i mrtvých však hlásí Rusko.

Z hlediska počtu nakažených jsou v celosvětovém měřítku i nadále nejhůře zasaženou zemí Spojené státy. Podle specializovaného serveru worldometers.info USA infikovaných registrují už přes milion, tedy třetinu z více než tří milionů případů, jež se potvrdily celosvětově. V souvislosti s koronavirem zemřelo po celém světě již přes 212 000 lidí, uvádí server.



Ve Španělsku zemřelo za předchozích 24 hodin 301 lidí s nákazou, je to o 30 méně než o den dříve. Celkem v zemi zemřelo 23 822 nakažených. Případů infekce přibylo za den 1308, oproti pondělí je to také méně. V některých regionech je situace lepší než v ostatních, i proto se očekává, že uvolňování bude „asymetrické“. Podle úřadů by se mohla opatření zrušit nejdříve na Kanárských ostrovech či na Baleárách. Naopak nejpomaleji by se mělo uvolňovat zřejmě v madridském regionu a v Katalánsku, tyto oblasti byly v zemi zasaženy nejhůře.

Další uvolňování oznámilo Rakousko, od pátku budou mít lidé opět plnou volnost pohybu. Restaurace se v alpské zemi otevřou 15. května, o dva týdny později mohou začít fungovat i hotely a další ubytovací zařízení. Na úrovni Evropské unie nyní Vídeň projednává otevření hranic, výhledově však do země budou moci jen obyvatelé států, kde panuje kolem infekce příznivá situace. Ty podle Vídně zahrnují i Česko. V Rakousku se dosud nakazilo 15 258 lidí, aktuálně je ale infikovaných jen 2208 osob.

Rapidní nárůst v Rusku

V sousedním Německu se za pondělí potvrdilo 1144 případů nákazy, což je zhruba o 100 více než úřady ohlásily předchozí den. Počet aktuálně infikovaných v zemi však i nadále klesá. Úmrtí Německo nově zaznamenalo 163, od začátku epidemie celkem 5913.

Denní bilance nakažených naopak vzrůstají i nadále v Rusku, kde za posledních 24 hodin přibylo 6411 nových případů. Celkový počet nakažených vzrostl na 93 558. V souvislosti s covidem-19 v Rusku nově zemřelo 72 lidí, což je dosud nejvyšší denní přírůstek. Celková bilance obětí je nyní 867. Podle agentury TASS Rusko v počtu infikovaných překonalo Írán a nyní je v celosvětovém měřítku osmou nejhůře zasaženou zemí na světě.

V Íránu za uplynulých 24 hodin zemřelo dalších 71 lidí s koronavirem, čímž počet mrtvých vystoupil na 5877. Nákaza se dosud v jedné z nejvíce zasažených zemí Blízkého východu potvrdila u 92 584 lidí.

Pevninská Čína, tedy bez Hongkongu a Macaa, za pondělí ohlásila šest nových případů nákazy. Předchozí den registrovala pouze tři případy. Celkový počet nakažených nyní činí 82.836. Čína byla první zemí na světě, kde se koronavirus na konci loňského roku potvrdil. Spojené státy v souvislosti s počínáním Číny oznámily vyšetřování, americký prezident Donald Trump nevyloučil, že USA budou požadovat od Číny odškodnění za to, že nezabránila tomu, aby se nákaza rozšířila do celého světa.

V posledních dnech se spekuluje o zdravotním stavu severokorejského vůdce Kim Čong-una, který nebyl od 11. dubna viděn na veřejnosti. Podle některých médií Kim prodělal kardiovaskulární zákrok, možným důvodem je však může být i vůdcův strach z nákazy, uvádí sousední Jižní Korea.