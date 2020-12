Ve Spojeném království začalo hromadné očkování proti covidu. Prvním člověkem byla 90letá žena

Londýn Ve Spojeném království v úterý začalo hromadné očkování proti infekční nemoci covid-19. Vakcínu od firem Pfizer a BioNTec jako první dostala 90letá žena ze Severního Irska. Margaret Keenanová ze severoirské obce Enniskillen je prvním člověkem na světě, který dostal vakcínu Pfizer/BioNTec po fázi testování, píše BBC.

Británie tak zahájila aplikaci vyzkoušené a svými úřady schválené vakcíny. Britská vláda očkování látkou vyvinutou ve spolupráci americké a německé firmy schválila minulou středu.

První takto očkované ženě bude příští týden 91 let a dříve pracovala v klenotnictví. Očkována byla v 06:30 (07:30 SEČ) v univerzitní nemocnici v Coventry.

 Margaret Keenan, 90 ans, hospitalisée à Coventry est devenue la 1ere patiente à recevoir le vaccin, développé par l'alliance des laboratoires américain et allemand, dans le cadre de cette campagne #AFP pic.twitter.com/7ojwWRJ8FE — Agence France-Presse (@afpfr) December 8, 2020

„Je pro mě velkou poctou být prvním člověkem očkovaným proti covidu-19, je to nejlepší předčasný dárek k narozeninám, jaký jsem si mohla přát, protože to znamená, že se konečně mohu těšit na čas strávený s rodinou a s přáteli v novém roce poté, co jsem většinu letošního roku byla sama,“ prohlásila podle BBC seniorka.

Vakcinační centra v Británii chtějí nejdříve očkovat osoby starší 80 let a zdravotnický a pečovatelský personál. Svůj úmysl nechat se očkovat už oznámila i čtyřiadevadesátiletá královna Alžběta II. Cílem programu je ochránit ty nejzranitelnější a vrátit život v zemi k normálu.

Šestašedesátimilionová Británie si zatím objednala 40 milionů očkovacích dávek, což umožní očkovat 20 milionů lidí. V tomto týdnu má mít k dispozici 800 000 dávek. Podle vládního mluvčího by mělo být 20 milionů Britů imunizováno v první polovině příštího roku.

Některé své občany už svými svými preparáty očkovaly Rusko a Čína. Jejich vakcíny však nejsou považovány za regulérně schválené podle západních standardů.