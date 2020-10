Covid vakcína se v USA začíná testovat na dětech. Ty jsou možná klíčem k zastavení šíření nákazy

Farmaceutická společnost Pfizer připravuje nadějnou vakcínu ve spolupráci s německou firmou BioNtech. Jejich produkt je jednou ze čtyř amerických vakcín, které byly schváleny ke třetí a poslední fázi testování, uvádí CNN.

Třetí fáze probíhá tak, že vědci dají tisícovce lidí vakcínu a čekají, jestli se někdo z nich nakazí. Data potom srovnávají se statistikami dobrovolníků, kteří dostali placebo. Třetí fáze testování se provádí na takovém počtu lidí, že by se měla potvrdit bezpečnost vakcíny. Aby byla vakcína uznaná, musí mít úspěšnost podle standardů FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) minimálně v 50 % případů, uvádí The New York Times.

Společnost Pfizer jako první ve Spojených státech dostala povolení od FDA , že může vakcínu testovat na dětech. Vakcína totiž u dětí a dospělých funguje jiným způsobem a testovat se musí obě skupiny zvlášť, píše Reuters.

Tým lékařů v dětské nemocnici v Cincinnati tento týden dal injekci vakcíny adolescentům ve věku 16 a 17 let. Příští týden by měli začít s dětmi okolo 12 let. Výzkumníci již mají dobrovolníky, kteří se chtějí zapojit, a to i se souhlasy rodičů.

The earlier we can understand the safety and immunogenicity profile of our vaccine candidate in members of this population, the sooner they will be able to receive our potential vaccine, if approved. https://t.co/A7TSL7ifoj