Ve státě New York zemřelo 20 lidí po srážce limuzíny s autem. Měla vézt svatebčany

NEW YORK Místní policie uvedla, že se nehoda, při které asi 170 kilometrů severně od New Yorku zřejmě zemřelo nejméně 20 lidí, stala kolem druhé hodiny odpolední místního času. Podle agentury AP bylo jedním z aut, která se do nehody dostala, i limuzína, která vezla svatebčany. Jména obětí zatím policie nezveřejnila.

Není jasné, zda byli oběti přímo v autech, nebo stáli poblíž obchodu Apple Store nedaleko nájezdu na dálnici, kde se nehoda stala.

Na místo podle serveru Times Union dorazilo hned šest vozů záchranné služby, tři hasičská auta a dvě helikoptéry. Policisté se snaží zkontaktovat příbuzné oběti, jména ale zatím nezveřejnila.