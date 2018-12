Kdo střílel ve Štrasburku? Podezřelým je místní rodák, před útokem si pro něj šla policie kvůli přepadení

ŠTRASBURK/PRAHA Muže, který je podezřelý, že v úterý večer střílel na vánočních trzích ve Štrasburku, francouzská policie identifikovala jako 29letého místního rodáka Chérifa Chekatta. Podle francouzských médií byl úřadům známý kvůli drobné kriminální činnosti, také však byl na seznamu osob představujících hrozbu pro národní bezpečnost.

V den útoku v centru Štrasburku ho policie chtěla zadržet v rámci vyšetřování ozbrojeného přepadení z letošního léta. Policisté se pokusili Chekatta v jeho bydlišti zatknout v úterý ráno, ale nezastihli ho doma. Při prohlídce našli granát a pistoli, informovala televize BFMTV.

Úřadům byl údajně muž známý kvůli opakované trestné činnosti, záznam měl i v Německu. Německý Spolkový kriminální úřad (BKA) informoval, že údajný střelec byl do Francie v roce 2017 deportován a že tamní orgány jej znaly jako radikálního islamistu.

Mluvčí BKA v pondělí před polednem řekla novinářům, že Chekatt v letech 2016 a 2017 pobýval v německém vězení za krádež. Poté byl vyhoštěn zpět do Francie, kde prý úřady věděly, že jde o radikálního islamistu.

Podle BFMTV byl ale také delší dobu sledován kvůli možné náboženské radikalizaci při pobytech ve vězení. Tam se Chekatt ocitl několikrát, naposledy v roce 2015.

„Byl policii známý pro vícero přestupků, ale nikdy nebyl podezírán z činů, jež by souvisely s terorismem. Několikrát se ocitl za mřížemi, kde došlo k jeho radikalizaci, islamizaci, ale pouze v otázkách praktikování náboženství, nikdy u něj nebyl ani náznak, že by přešel k terorismu. Byl však bedlivě sledován stejně jako mnoho dalších lidí, kteří se ve vězení setkali s Islámem. V současnosti však nemůžeme potvrdit, že šlo o teroristický útok,“ uvedl pro rádio France Inter ministr vnitra Laurent Nunez.



Podle některých francouzských i zahraničních médií je toto Chekattova fotografie. Podezřelý byl veden na zvláštním seznamu osob považovaných za hrozbu pro národní bezpečnost, na němž podle agentury AFP asi polovinu osob tvoří islámští radikálové. Teroristický motiv u úterního útoku ale zatím potvrzen nebyl, případ však vyšetřuje pařížská prokuratura, která má v gesci teroristické akty.

V souvislosti se střelbou bylo zadrženo pět osob, které vyšetřovatelé vyslýchají kvůli kontaktům s pravděpodobným pachatelem. Ve vazbě je také bratr hlavního podezřelého, informoval alsaský deník. Na místě byl i Čech.

Útočník v úterý krátce před 20:00 SEČ vstoupil do ochranného pásma kolem vánočních trhů na Gutenbergově náměstí v centru Štrasburku a začal střílet. Následně se dvakrát dostal do přestřelky s příslušníky ozbrojených složek, přičemž zřejmě utrpěl zranění. Přesto se mu podařilo uniknout v taxíku a není vyloučeno, že se již nachází mimo francouzské území, ačkoliv byly okamžitě uzavřeny všechny přístupovéé cesty do města, stejně jako hraniční přechody se sousedním Německem.