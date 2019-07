Ve Vatikánu otevřeli historické hrobky kvůli zmizelé dívce, uvnitř však nenašli žádné ostatky

VATIKÁN Na malém hřbitově ve Vatikánu poblíž Svatopetrské baziliky specialisté za přítomnosti policie ve čtvrtek otevřeli dvě hrobky. Cílem bylo ověřit, zda v hrobkách dvou německých šlechtičen zesnulých v 19. století není pohřbena i 15letá dívka, která záhadně zmizela v roce 1983. Obě hrobky ale byly úplně prázdné, uvedla agentura AFP.

„Nenašli vůbec nic, ani ostatky těch, které tam měly být oficiálně pohřbeny,“ řekl ve čtvrtek novinářům bratr zmizelé dívky Pietro Orlandi s tím, že se mu ulevilo. Už před otevřením hrobek serveru BBC řekl, že by byl raději, kdyby tam sestřiny ostatky nebyly.



„Pro mou matku by to bylo velmi stresující,“ řekl. Matka stále žije ve Vatikánu a podle něj by pro ni bylo zdrcující zjistit, že byla celou dobu tak blízko své mrtvé dcery.

Teorií zmizení je více

Rodina zmizelé dívky Emanuely Orlandiové, která se v červnu 1983 nevrátila z hudební školy, stále doufá, že úřady objasní, co se s dívkou stalo. Naposledy byla viděna na autobusové zastávce v centru Říma. Jedna ze stop vyšetřování vede do Vatikánu, protože dívčin otec byl tehdy zaměstnancem Vatikánu. Není ale jasné, zda to se zmizením dívky souvisí.

Další z teorií tvrdí, že dívčino zmizení nemělo žádnou spojitost s Vatikánem a že motivem bylo znásilnění. Podle jedné z teorií dívku unesli, aby přiměli Itálii propustit tureckého teroristu Mehmeta Aliho Agcu, který v roce 1981 na vatikánském Svatopetrském náměstí postřelil tehdejšího papeže Jana Pavla II.

Na hřbitov ve Vatikánu přivedl experty anonymní dopis, který dostala rodina letos v březnu a na němž byl obrázek anděla z tohoto hřbitova. Rodina pak požádala vatikánské úřady o otevření hrobek.

„Poprvé Vatikán ukázal, že připouští možnou spojitost Vatikánu s Emanueliným zmizením,“ řekl BBC dívčin bratr Pietro. Vatikánský mluvčí ale zdůraznil, že policie otevírá hrobku kvůli možnosti, že dívka mohla být ve Vatikánu pohřbena, a ne proto, že by za její smrt byl zodpovědný Vatikán.