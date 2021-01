Zemřel legendární americký moderátor Larry King, začátkem ledna byl hospitalizován s covidem

Larry King - legenda americké televizní žurnalistiky Ve svém oboru byl legendou, v televizní a rozhlasové publicistice působil přes 60 let. Když v prosinci 2010 skončil po čtvrt století na americké zpravodajské televizi CNN jeho pravidelný pořad, poctu mu v předtočeném prohlášení vzdal i tehdejší americký prezident Barack Obama, který ho označil za "jednoho z velikánů vysílání". Legendární americký moderátor Larry King, který dnes zemřel ve věku 87 let, uváděl ještě do loňska politické debaty na placené televizní stanici Russia Today (RT) America i na internetu. Narodil se 19. listopadu 1933 v New Yorku v chudé židovské rodině jako Lawrence Harvey Zeiger (mediálně "přístupnější" jméno si zvolil podle reklamy na Kingovy likéry). Ve škole byl průměrným a neukázněným studentem. Kariéru odstartoval na rádiu Florida A. M. - tehdy ještě v řadách pomocného personálu. Později se ale prosadil: moderoval v rozhlase, psal sloupky do novin a pro televizi komentoval fotbalové zápasy. Jeho sláva začala narůstat. V roce 1971 byl však obžalován z loupeže: svému obchodnímu partnerovi údajně ukradl 5000 dolarů. Šetření bylo sice zastaveno, ale Kingova kariéra byla v troskách. Trvalo téměř další čtyři roky, než začal opět pravidelně pracovat v rozhlase. Přelomem v jeho životě se stal rok 1978, kdy mu společnost MBN dala šanci uvádět vlastní talk-show. Sedm let poté už King dostal životní příležitost od zakladatele CNN Teda Turnera a dokonale ji využil. Pořad Larry King Live uváděla CNN nepřetržitě od roku 1985. Probírala se v něm různá témata - od románků hollywoodských hvězd, přes teorie o UFO, až po prezidentská klání. Své hosty King nikdy nešetřil, ale ani je zbytečně nezaháněl do úzkých. "Hosta neohrožuji, nesoudím, zabývám se spíše pocity," řekl jednou. Množství lidí, které King za svou kariéru vyzpovídal, dosahuje podle CNN 40.000. Patřila mezi ně plejáda prezidentů a prvních dam, tibetský duchovní vůdce dalajlama, Martin Luther King, první popravená žena v Texasu, Mike Tyson, lady Diana, nebo bratři Kennedyové. V roce 1993 s Kingem mluvil tehdy stále vlivný ruský exprezident Michail Gorbačov. Ve své knize To nejlepší z Larry King Live k tomu jinak uštěpačný moderátor dodává: "Gorbačov živě v mém pořadu! Tu a tam se musím štípnout." King, který byl známý tím, že nikdy nevyjadřoval svůj názor, jednou řekl, že by rád vyzpovídal třeba papeže Jan Pavel II., jeho nástupce Benedikta XVI., Ježíše Krista či Abrahama Lincolna. Nejraději vzpomínal na Franka Sinatru či Marlona Branda, za nejúspěšnější považoval duel někdejších prezidentských kandidátů - podnikatele Rosse Perota a Ala Gora z listopadu 1993, na nějž se dívalo 16 milionů diváků. Vlasy sčesané dozadu, brýle, široké šle přes košili, kravata či motýlek a vyhrnuté rukávy - to byla typická Kingova image. Moderátor přiznával, že na rozhovory se nikdy moc nepřipravoval. Většinou prý nečetl ani informace, které mu o jeho protějšku vyhotovil tým spolupracovníků. "Hluboké znalosti vyvolávají detailní otázky, které většinu lidí nudí," říkal King. "Kromě toho se nerad ptám na to, co už vím. Má nedbalá příprava mě nutí, abych byl vnímavý a pozorně naslouchal." King, který čelil řadě zdravotních obtíží, byl v posledních letech velmi aktivní na sociální síti Twitter. "Miluji to. Myslím, že na Twitteru jsme v úplně jiném světě," řekl k tomu. "Král mikrofonu", po němž bylo v Los Angeles pojmenováno náměstí, byl osmkrát ženatý i rozvedený (se sedmi ženami) a měl pět dětí, dvě zemřely loni.