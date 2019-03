Ve Venezuele jsou ruští 'konzultanti'. Bude Rusko bránit Madura silou?

Caracas/Moskva Ve Venezuele přistála letadla s ruskými vojáky – ­může to znamenat, že se Moskva připravuje podpořit prezidenta Nicoláse Madura silou. Na východ Ukrajiny jezdili ruští vojáci v minulých letech „na dovolenou“, ve Venezuele jsou teď „na konzultacích“. Tak alespoň odůvodnil zdroj agentury RIA Novosti, proč přistála v metropoli této jihoamerické země – v ­Caracasu – dvě letadla s­ 99 vojáky a 35 tunami materiálu.

„Máme tu řadu kontraktů, které jsou ve stadiu realizace, mimo jiné jde o smlouvy o vojensko-technické spolupráci,“ řekl zdroj.

Nejde o zdaleka první a­ zřejmě ani ne poslední ruská letadla ve Venezuele, jedná se ale o ­poměrně značný počet příslušníků armády, kteří v zemi zřejmě zůstanou delší dobu. To vyvolává řadu otázek, co Moskva zamýšlí ve Venezuele v budoucnu podnikat.

Spolupráce má tradici

Na caracaském letišti dosedl v neděli už téměř muzeální stroj Il-62 a­transportní An-124 z flotily ruské armády. Obě letadla startovala z vojenské základny ve Čkalovsku nedaleko Moskvy a mezipřistání měla v Sýrii, jež se nyní profiluje jako vhodná zastávka pro doplnění paliva.

Nejvyšším hodnostářem na palubě pak byl náčelník štábu pozemních vojsk, veterán vojenských operací v Čečensku a Afghánistánu Vasilij Tonkoškurov.

O misi ruských vojáků a jejich vybavení se pak dále ví už jen to, že by měli obsluhovat ruskou vojenskou techniku a učit s ní zacházet i venezuelské kolegy.

Často se mluví o tom, že koncem loňského roku přiletěly do Venezuely dva strategické bombardéry Tu-160, schopné nést jaderné zbraně. Tyto stroje ale přistály v Caracasu poprvé už na podzim 2008, kdy se – těsně po válce s Gruzií – uskutečnilo i společné vojenské cvičení loďstev obou zemí. Bylo to v době, kdy pevnou rukou vládl Madurův předchůdce Hugo Chávez, který nadšeně kupoval ruské zbraně a­ přijímal od Moskvy miliardové půjčky.

Podle blogu Bmpd Venezuela uzavřela jen mezi lety 2005 až 2016 s Ruskem přes 40 kontraktů v hodnotě přes 11 miliard dolarů (250 miliard korun). Venezuelská armáda tak je z velké části vyzbrojena ruskou technikou a ­vlastní i nejmodernější protivzdušné systémy S-300.

Za Chávezova následovníka Madura spolupráce plynule pokračovala a s krizí se ještě zintenzivnila. Agentura Reuters počátkem roku informovala, že v Caracasu působí až 400 žoldnéřů takzvané Vagnerovy skupiny, kteří zajišťují ochranu prezidenta Madura a­ jeho okolí.

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov ale odmítl, že by Rusko takové služby venezuelskému vůdci poskytovalo. Stejně tak ruské úřady dementovaly informace listu Nová gazeta, že Moskva pomáhala Madurovi s ­rozprodáváním zlatých zásob země a cenný kov převážela ruská letadla.

Venezuela není Sýrie

Nyní ale Rusku hrozí, že by o­ vliv v zemi mohlo přijít. Taková možnost by byla reálná v případě, že by Venezuelu zcela ovládla opozice v čele s předsedou Národního shromáždění Juanem Guaidóem, jehož jako hlavu státu uznaly USA, mnohé státy Jižní Ameriky a také značná část evropských zemí včetně Česka.

Před takovým vývojem varoval už před dvěma lety článek v ­časopise Vojensko-průmyslový kurýr. Autor Konstantin Strigunov se obává, že obdobné „barevné revoluce“, které považuje za podvratnou taktiku Západu, se mohou šířit i do dalších Rusku spřízněných zemí v regionu, jako jsou Kuba, Bolívie, Ekvádor a Nikaragua.

Analytici se ale kloní k tomu, že vzhledem ke vzdálenosti přes půl zeměkoule je přímá intervence málo reálná. „Venezuela není Sýrie. Jsou tam Číňané a také Amerika je o hodně blíž,“ řekl BBC Andrej Movchan z think tanku Carnegie. „Nemyslím si, že by Rusko mohlo bránit Madura vojensky,“ uvedl penzionovaný ruský generál Jevgenij Bužinskij: „Jde tu spíš o politické nástroje,“ dodává.„Nemůžeme čekat, až se situace stane kritickou jako v Sýrii v­ roce 2015,“ píše Strigunov a­ v ­rámci scénáře pro případ občanské války navrhuje poskytnout pomoc hlavně v oblasti rozvědky a také zapojit do boje po boku Madura různé levicové skupiny.