Tři měsíce po střelbě se Trump vrátil na galavečeři. V projevu ocenil tajné služby

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  8:35aktualizováno  8:35
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V posunutém termínu se v pátek za zesílených bezpečnostních opatření...

V posunutém termínu se v pátek za zesílených bezpečnostních opatření uskutečnila slavnostní večeře Asociace korespondentů Bílého domu. Přišel i americký prezident Donald Trump. (24. července 2026) | foto: AP

V posunutém termínu se v pátek za zesílených bezpečnostních opatření...
V posunutém termínu se v pátek za zesílených bezpečnostních opatření...
V posunutém termínu se v pátek za zesílených bezpečnostních opatření...
Agenti Tajné služby zasahují proti střelci během večeře korespondentů Bílého...
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V posunutém termínu se v pátek za zesílených bezpečnostních opatření uskutečnila slavnostní večeře Asociace korespondentů Bílého domu. Přišel i americký prezident Donald Trump. Akci před třemi měsíci narušil ozbrojený muž, takže Trump tehdy nestihl pronést projev.

Večeře se konala v tanečním sále hotelu Waldorf Astoria, dříve Trump International Hotel. Pozváno bylo výrazně méně hostů a dostavili se v méně formálním oblečení.

Hosté přicházeli jediným vchodem, procházeli dvěma kontrolami totožnosti a míjeli služebního psa, ozbrojené policisty i příslušníky ochranky. Trump vstoupil do sálu za zdvořilého potlesku. Prezident tentokrát vystoupil na pódium bez doprovodu první dámy Melanie.

Trump si v projevu utahoval z novinářů a pochválil tajné služby za to, jak ho chrání. Prokládal přátelské vtipy s ostrou kritikou médii, která podle něj šíří falešné zprávy. Osobně zaútočil na některé novináře, politiky i celebrity. Zároveň naznačil, že k tisku přistupuje shovívavě, přestože minule plánoval mnohem ostřejší kritiku. Zmínil také, že na návštěvu Spojených států příští týden přiletí izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

Před třemi měsíci akci přerušil střelec

V původním dubnovém termínu byla tradiční akce v jiném hotelu přerušena poté, co muž v neprůstřelné vestě a vyzbrojený několika zbraněmi, později identifikovaný jako Cole Tomas Allen, zaútočil na bezpečnostní kontrolní stanoviště.

Do hlavního sálu sice nepronikl, ale došlo ke střelbě. Zasažen byl člen ochranky. Trumpa i další čestné hosty bezpečnostní složky okamžitě odvedly do bezpečí. Večeře byla předčasně ukončena.

Akci pořádá již více než sto let organizace zastupující novináře, kteří ve Washingtonu informují o vládní politice Spojených států. Letošní dubnová večeře byla první, jíž se Donald Trump zúčastnil během obou svých prezidentských období. Současný prezident je známý opovržením vůči médiím, která označuje za „nepřátele lidu.“

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