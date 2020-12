Vědci s roboty prozkoumají gigantickou kru. Je větší než světové metropole, blíží se k Jižní Georgií

Londýn/Praha Tým britských vědců vypluje do jižního Atlantiku, aby studoval obří plovoucí kru označenou A68a, která se povážlivě přibližuje k Jižní Georgii, ostrovu tučňáků císařských a tuleňů. Badatelé využijí autonomní podvodní plavidla a nástroje pro odběr vzorků. Pomocí nich chtějí zjistit, jak rozmrzající hmota ovlivňuje okolní životní prostředí, informovali v tiskové zprávě.

Kra A68a: Kra se v roce 2017 odtrhla od antarktického ledovce Larsen-C.

Její tehdejší rozloha činila skoro 6000 kilometrů čtverečních.

Gigantická kra v posledních měsících a týdnech ztratila velkou část svého objemu, takže již zřejmě definitivně přišla o titul „největšího ledovce na světě“. Stále však pokrývá plochu 3900 km čtverečních, což je stejná rozloha, kterou třeba zabírají ruská města Moskva a Petrohrad či kterou okupují státy Samoa a Singapur, když sečteme jejich rozlohy dohromady. Stále tedy jde o pořádného ledového obra.



Po zveřejnění satelitních snímků, které odhalily cestu ledovce, britský vědecký tým z ústavu BAS (British Antarctic Survey) pro výzkum Antarktidy požádal o schválení urgentní mise. Výzkumníci chtějí prozkoumat vliv sladké vody, která se bere z tajícího ledovce, a nízkých teplot na oblast, jíž označují za jedno z nejlépe řízených míst udržitelného rybolovu na světě. Nedávno pořízené snímky z letadla RAF jen potvrdily domněnku, že se ledovec rozpadá a daly operaci zelenou.

„Máme jedinečnou příležitost navštívit ledovec. Normálně trvá roky naplánovat logistiku pro výzkumnou plavbu. Nyní však všichni taháme za veškeré nitky, aby se to povedlo,“ sdělil oceánograf Povl Abrahamsen, velitel výpravy.

Vědci svého cíle dosáhnou pomocí výzkumné lodi James Cook, pojmenované po britském mořeplavci, která od roku 2007 provádí vědecké bádání pro vládu Jejího Veličenstva Alžběty druhé. Loď se například dříve v Karibiku podílela na objevu toho, co je považováno za nejhlubší podmořské sopečné otvory na světě. Z britských Falkland by měla loď vyplout nejpozději koncem ledna příštího roku.

Kra se posouvá směrem k ostrovu Jižní Georgie, který je součástí britského zámořského území v jižním Atlantském oceánu. Unášen je však silnými proudy, které by jej mohly odklonit tak, že obepluje jižní cíp ostrova.

Pohyb kry A68a v čase.

V případě, že by kra uvázla u pobřeží ostrova, mohla by ohrozit tamní tučňáky a tuleně. Patrně by totiž zablokovala trasy, kterými se zvířata vydávají za potravou, a znemožnila jim tak krmení mláďat. Ledová masa by také rozdrtila živočichy, kteří žijí u mořského dna.

Kry s sebou ale zase přinášejí velké množství prachu ovlivňujícího výskyt planktonu. Výzkumníci budou sledovat jeho množství pomocí robotických ponorek po 4 měsíce, své nálezy porovnají s dlouhodobými oceánografickými studiemi z okolí Jižní Georgie a nedalekého Ptačího ostrova.