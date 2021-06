Vědkyně z Oxfordu jako agentka ČSSR. Profesorka měla předávat informace o jaderném výzkumu

Londýn Vědkyně z Oxfordské univerzity v 80. letech 20. století předávala citlivé informace o britském a americkém jaderném výzkumu agentům ze svého rodného Československa, píše britský bulvární list Daily Mail. Deník se ve své zprávě odkazuje na odtajněné spisy z archivu bezpečnostních složek v Praze. Profesorka Jiřina Stoneová podle listu řekla, že agentům předala pouze bezvýznamné informace a její jednání bylo nezbytné, aby zabránila odplatě komunistického režimu vůči jejím dětem.

Akademička podle listu předávala agentům komunistického Československa citlivé informace po své emigraci v 80. letech minulého století. Poskytovala jim mimo jiné materiály nebo informace o plánech týkajících se třetí generace amerických jaderných zbraní nebo jaderného výzkumu, píše Daily Mail s tím, že také zkopírovala některé z tajných dokumentů svého britského manžela, rovněž oxfordského akademika a jaderného vědce. Ten o ničem nevěděl.

Vědkyně podle deníku působila pod krycím jménem „Marta“, k předávání informací využívala tajných schůzek a agenti si ji prý velmi cenili. Svou roli z dob studené války udržela v utajení i po pádu komunistického režimu a zůstává vysoce respektovanou a aktivní jadernou vědkyní, dodává list. Nyní dvaaosmdesátiletá Stoneová je podle něj hostující výzkumnicí na Oxfordské univerzitě a působí například na univerzitě v americkém státě Tennessee, kam se odstěhovala po odchodu z Oxfordu.



Daily Mail dále píše, že Stoneová, která se dříve jmenovala Říkovská, na dotaz deníku připustila účast na schůzkách a předání některých informací československé Státní bezpečnosti. Zároveň listu řekla, že to bylo nezbytné pro bezpečnost její i jejích dětí, které zůstaly v Československu. Důrazně popřela, že by byla špionkou, a prohlásila, že agentům předala pouze bezvýznamné informace, které nepředstavovaly žádné bezpečnostní riziko. Manžel Stoneovou hájí. Deníku řekl, že neudělala nic „trestuhodného či zavrženíhodného“, ale je obětí studené války.

Odborník na tajné služby a profesor Buckinghamské univerzity Anthony Glees ovšem označil její vysvětlení za „učebnicové výmluvy“, které používali i další odhalení spolupracovníci tajných služeb. Glees se domnívá, že odhalení její „zrady“ narušilo britskou národní bezpečnost, a kdyby byla odhalena před rokem 1989, stanula by před soudem.

Jiřina Stoneová podle Daily Mail odjela na několikaměsíční pobyt v Oxfordu po rozchodu se svým druhým manželem v 80. letech. V Británii zůstala a v roce 1985 se provdala za profesora Nicholase Stonea, oba se pak věnovali jadernému výzkumu. V roce 1992 se stala britskou občankou a v Oxfordu zůstala do roku 2005, kdy odešla do důchodu, píše list. Ten dále s odvoláním na odtajněné materiály popisuje mimo jiné její členství v KSČ a spolupráci s československými agenty, která podle něj trvala do roku 1989, kdy padl komunistický režim.