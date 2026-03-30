Velitel námořnictva íránských revolučních gard je po smrti, potvrdil Teherán

Izraelský ministr obrany Jisrael Kac minulý čtvrtek oznámil, že šéf námořnictva Tangsírí byl zabit při vzdušném úderu v Bandar-Abbásu, který se nachází na pobřeží Perského zálivu u strategicky významné části Hormuzského průlivu. Podle Izraele byl zodpovědný za blokování průlivu.
Tangsírí opakovaně tvrdil, že Írán má vojenskou kapacitu uzavřít Hormuzský průliv v případě útoku, ale že konečné rozhodnutí leží na vůdcích země. Pod vedením Tangsírího bylo námořnictvo výrazně posíleno, napsala AFP. V posledních letech se přihlásilo k odpovědnosti za zabavení řady zahraničních plavidel.
Před začátkem války procházela Hormuzským průlivem zhruba pětina světových dodávek ropy a plynu. Kvůli íránským hrozbám se lodní doprava v této úžině prakticky zastavila. Konflikt tak dopadá na ceny ropy na mezinárodních trzích a také na cestovní ruch a leteckou dopravu v oblasti.