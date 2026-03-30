Velitel námořnictva íránských revolučních gard je po smrti, potvrdil Teherán

Autor: ,
  14:18aktualizováno  14:18
Teherán potvrdil smrt velitele námořnictva íránských revolučních gard Alírezy Tangsírího, informovala agentura AFP. Podle ní to uvedly íránské gardy na svém webu Sepah News. Izrael minulý týden oznámil, že izraelská armáda zabila několik vysoce postavených členů gard, včetně Tangsírího.
Fotogalerie1

Velitel námořnictva íránských revolučních gard Alíreza Tangsírí je po smrti, potvrdil Írán. | foto: ČTK

Izraelský ministr obrany Jisrael Kac minulý čtvrtek oznámil, že šéf námořnictva Tangsírí byl zabit při vzdušném úderu v Bandar-Abbásu, který se nachází na pobřeží Perského zálivu u strategicky významné části Hormuzského průlivu. Podle Izraele byl zodpovědný za blokování průlivu.

Tangsírí opakovaně tvrdil, že Írán má vojenskou kapacitu uzavřít Hormuzský průliv v případě útoku, ale že konečné rozhodnutí leží na vůdcích země. Pod vedením Tangsírího bylo námořnictvo výrazně posíleno, napsala AFP. V posledních letech se přihlásilo k odpovědnosti za zabavení řady zahraničních plavidel.

Před začátkem války procházela Hormuzským průlivem zhruba pětina světových dodávek ropy a plynu. Kvůli íránským hrozbám se lodní doprava v této úžině prakticky zastavila. Konflikt tak dopadá na ceny ropy na mezinárodních trzích a také na cestovní ruch a leteckou dopravu v oblasti.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.