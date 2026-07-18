Informace o povinném natočení videa přinesl deník Ukrajinska Pravda s odvoláním na své zdroje z armádního prostředí, které slova Serhije Sterněnka potvrzují.
Podle jednoho z vojáků velitelé brigád pokyn obdrželi v sobotu ráno a záznamy měli za úkol zveřejnit nejpozději do 17:00 (tedy do 16:00 středoevropského času). Nejasnosti však panují ohledně toho, odkud příkaz přišel. Jeden z příslušníků bezpečnostních složek uvedl, že úkol zadalo velení výsadkových útočných sil.
„Velitelé brigád dostali rozkaz natočit videa na podporu Syrského. Vojáci, kteří neuposlechnou, jsou trestáni,“ uvedl v této souvislosti Sterněnko. Ten současně tvrdí, že jednomu z příslušníků jednotky Skelia byl smazán jeho účet na sociální síti poté, co zveřejnil příspěvek, v němž Syrského kritizoval. Toto jeho prohlášení však nelze podložit důkazy.
Syrskyj pod palbou kritiky, mluví se o odvolání
Syrskyj velí armádě od roku 2024. Čelí však kritice kvůli údajně strnulému stylu jejího vedení, který podle některých vojáků vede k velkým ztrátám. Kriticky se o něm vyjádřil ve čtvrtek i odvolaný ministr obrany Fedorov. Toho mnozí Ukrajinci vnímají jako reformátora ukrajinské armády, jenž se zaměřuje na používání nových technologií, které mají snížit počty padlých vojáků.
Na jeho podporu se v zemi konají demonstrace, na nichž lidé požadují návrat Fedorova zpět do funkce a naopak volají po odchodu Syrského. „Je to řezník. Vojáci si na něj stěžují, že je při útocích používá jako potravu pro děla,“ řekla o Syrském jedna z protestujících.
Kvůli odvolání Fedorova rezignoval na svůj post zástupce velitele ukrajinského letectva Pavlo Jelizarov, poslanec ukrajinského parlamentu Mykyta Poturajev nebo už zmíněný poradce ministra Serhij Sterněnko.
Podobná slova podpory, jaká teď mají za úkol pronést na adresu Syrského, navíc velitelé sborů Národní gardy vyjádřili v tomto týdnu i Ihoru Klymenkovi, který byl favoritem na nového ministra obrany. Post však nakonec pravděpodobně neobsadí.
Prezident Volodymyr Zelenskyj v souvislosti s otřesy ve vedení ukrajinských ozbrojených sil uvedl, že je správné, aby Ukrajinci mohli i během války pokojně demonstrovat a vyjadřovat své názory. Dodal, že v této věci zatím neučinil konečné rozhodnutí. Dočasně na post ministra obrany navrhl jmenovat Jevhena Chmaru, který v současnosti působí jako ředitel ukrajinské bezpečnostní služby (SBU).
List Financial Times současně v sobotu napsal, že Zelenskyj zvažuje Syrského odvolat ve snaze najít cestu z největší krize vojenského vedení svého prezidentského období. Podle vysoce postaveného úředníka administrativy Zelenskyj o víkendu shromažďuje vojenské velitele, aby si vyslechl jejich hodnocení situace na bojišti a pohovořil s kandidáty na převzetí velení armády.
List informoval, že Zelenskyj je otevřený Syrského odvolat, pokud najde velitele, který by zajistil hladké předání moci a zároveň udržel silnou obranu podél frontové linie.