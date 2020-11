Velká Británie a další státy se inspirovaly na Slovensku. Pod Tatrami chtějí získat návod na plošné testování

LONDÝN Slovensko před týdnem plošně otestovalo zhruba dvě třetiny svých obyvatel na covid-19. Z toho vyšly desítky tisíc pozitivních výsledků, i tak se ale jednalo jen zhruba o procento ze všech testovaných. Další státy v čele s Velkou Británií nyní chtějí získat od Slováků know-how na to, jak plošné testování provést i pro své obyvatele.

Slovenské testování přilákalo pozornost z celé Evropy, upozorňuje deník The Guardian. Do Bratislavy se vydal i specializovaný tým vyslaný z Downing Street, který měl testování pozorovat a udělat z něj závěry před podobným projektem, který probíhá tento víkend ve městě Liverpool.

Slovenské úřady oznámily, že tým odborníků ze Spojeného království zahrnoval dva poradce premiéra Borise Johnsona a dva lidi, kteří mají na starosti právě testování v Liverpoolu, jenž má jen zhruba přes půl milionu obyvatel.

„Chtějí se u nás naučit jak na to, zajímaly je detaily a výsledky,“ uvedl státní tajemník slovenského ministerstva obrany Marian Majer s tím, že Slovensko je připraveno vyslat do Velké Británie tým odborníků, který by na ostrovech pomohl s přípravami podobného plošného testování.



Tiskový mluvčí Downing Street odmítl pro The Guardian návštěvu odborníků na Slovensku konkrétně komentovat. Uvedl ale, že „Velká Británie neustále hledá možnosti, jak vylepšit svůj testovací systém, abychom dokázali dostat šíření viru pod kontrolu a snížit reprodukční číslo.“

Na Slovensku s logistikou pomáhala armáda, přičemž do procesu se zapojilo zhruba 5000 lidí rozdělených do osmičlenných týmů, které pracovaly celý víkend. Testy prováděli vojenští i civilní lékaři. Do testování se zapojili také lékaři z Maďarska a Rakouska.

Otestováno bylo zhruba 3,6 milionu lidí z celkového počtu 5,4 milionu obyvatel. Jednalo se o zatím největší masivní testování, při němž vyšel výsledek pozitivní jen o něco více než jednomu procentu testovaných (celkem bylo pozitivně testovaných 38 359 lidí - pozn. red.). Pro otestování Slováci využili rychlé antigenní testy vyvinuté v Jižní Koreji, z nichž jsou výsledky k dispozici zhruba za půl hodiny. Tradiční PCR testy jsou sice spolehlivější, ale také dražší a výsledky z nich zdravotníci obdrží za mnohem delší dobu.



„Udělali jsme velký krok pro Slovensko. Tímto experimentem jsme možná ukázali cestu i jiným zemím, které se s touto nemocí trápí,“ řekl v pondělí slovenský premiér Igor Matovič.

Výsledky největší logistické akce v novodobých dějinách Slovenska podle premiéra neznamenají, že lze odbourat plošná karanténní omezení. Matovič znovu vybídl i obyvatele s negativním výsledkem testu, aby se v souvislosti s koronavirem chovali zodpovědně. Použité testy při akci jsou totiž méně přesné než laboratorní PCR testy.



Účast na bezplatném testování obyvatel starších deseti let nebyla povinná. Vláda ale už dříve rozhodla, že na lidi s negativním výsledkem testu se tento týden nebude vztahovat zákaz vycházení. Ti, kteří se nedali otestovat, nemohou kromě jiného nastoupit do práce nebo navštívit úřady či obchody s výjimkou prodejen, které nabízejí životně důležité zboží včetně potravin.

Nově bude Slovensko pravidelně testovat na koronavirus zaměstnance a klienty či pacienty v nemocnicích a domovech seniorů. Vybrané instituce a důležité podniky rovněž dostanou od státu testovací sady. V každém okresním městě vznikne mobilní testovací místo pro zájemce o bezplatné otestování. Také na hranicích bude zavedeno testování cestujících.



Matovič v pondělí večer po jednání ústředního krizového štábu řekl, že o tomto probíhajícím víkendu se plošné testování obyvatel na koronavirus zopakuje zpravidla v regionech, kde podíl nakažených během minulého víkendového otestování lidí byl vyšší než 0,7 procenta. Uskuteční se tak na území s 54 procenty obyvatel země. Na opakované testy nebudou muset obyvatelé 25 z celkového počtu 79 okresů, ani dvou největších měst v zemi - Bratislavy a Košic.