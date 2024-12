Britové představili levné kladivo na drony. Náš laser zničí všechny, chlubí se

„Zkoušky laserových zbraní jsou pro britskou armádu velmi důležité. Při každém pokusu jsme z oblohy odstranili dron. I když jsme testovali různé vzdálenosti, rychlosti a výšky, jedna věc zůstala – jak rychle lze dron vyřadit. Rozhodně je to prostředek, který by se mohl přidat do arzenálu zbraní, které používáme na bojišti,“ říká praporčík Matthew Anderson.

Technologie funguje tak, že na cíl namíří intenzivní paprsek infračerveného světla, uvedlo ministerstvo obrany s tím, že se laser namontoval na obrněné vozidlo známé jako Wolfhound a vojáci byli schopni sledovat a sestřelovat vznášející se cíle ve středním Walesu na pozemcích certifikovaného zkušebního zařízení Radnor Range.

Resort dále podle listu The Independent podotkl, že laserové zbraně by mohly být levnější alternativou k některým současným zbraním, protože jsou „prakticky neomezené“, pokud jde o zásoby munice. Stephen Waller z ministerské agentury pro obranné vybavení a podporu pak uvedl, že bezpilotní letouny se stále více používají na bojové frontě a laserové zbraně by tak britským jednotkám poskytly „lepší operační výhodu“.

Odpovědná činitelka pro zadávání veřejných zakázek pro rezort obrany Maria Eagleová zase míní, že „tato průkopnická technologie dokazuje, že je Velká Británie odhodlaná zůstat v čele vojenských inovací“. „Úspěšné testování tohoto laserového zbraňového systému představuje významný krok vpřed v našem vývoji možných budoucích obranných schopností a je ukázkou britské inženýrské excelence,“ zdůraznila.

Šéf britských ozbrojených sil admirál Tony Radakin začátkem prosince varoval, že je svět na prahu třetího jaderného věku, v němž Británii ohrožuje řada nepřátel, včetně Ruska. Dodal však, že v případě války mezi oběma zeměmi existuje pouze „malá pravděpodobnost“, že by Rusové přímo zaútočili na Spojené království nebo jej napadli. Ruský diktátor si je podle něj vědom britského jaderného arzenálu.