Johnson se vzdal poslaneckého mandátu kvůli vyšetřování covidových večírků

Odstoupení Johnsona, který loni skončil jako premiér, bude znamenat vypsání doplňujících voleb pro volební okrsek Uxbridge a South Ruislip, který konzervativní politik zastupoval v Dolní sněmovně od roku 2015.

Imunitní výbor britského parlamentu už v březnu v předběžné zprávě konstatoval, že existují důkazy, které vyznívají proti Johnsonovi. Předmětem vyšetřování bylo tvrzení tehdejšího premiéra z prosince 2021, že jeho kancelář neporušila pořádáním večírků žádná koronavirová opatření. Zpráva zkoumala, zda Johnson o porušování pravidel ve svém úřadu věděl, a zda tedy poslancům později úmyslně lhal.

„Nelhal jsem a věřím, že i (členové) výboru to v srdci vědí... Vědí velmi dobře, že když jsem mluvil ve sněmovně, říkal jsem to, co jsem tehdy považoval za pravdivé,“ uvedl v pátek Johnson. „Stále nepředložili jediný kousek důkazu, že jsem vědomě a lehkovážně uvedl sněmovnu v omyl,“ dodal.

Kvůli aféře nazývané Partygate Johnson už dříve dostal pokutu, stejně jako dalších více než 80 lidí. Celkem 16 večírky a dalšími setkáními, které se konaly koncem roku 2020 a v první polovině roku 2021 v londýnské úřadovně premiéra v Downing Street, se už zabývalo nezávislé vyšetřování úřednice Sue Grayové a později i policie.