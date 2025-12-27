Vojna pro mladé. Britové spouští dobrovolný vojenský výcvik

Británie od příštího roku spustí roční dobrovolný vojenský výcvik pro lidi do 25 let. Oznámila to v sobotu britská vláda. Ta doufá, že programu využije až tisíc mladých Britů ročně. Londýn se inspiroval podobným programem v Austrálii. Po ročním výcviku se účastníci budou moci rozhodnout, zda zůstat v armádě či nikoliv.

ilustrační snímek | foto: mod.uk

Poprvé by podle sobotního prohlášení vlády měl program odstartovat v březnu. Předpokládaná roční kapacita je 150 lidí, která by se měla zvýšit až na tisíc. To jsou relativně nízké počty, které kritizuje konzervativní opozice, uvádí stanice BBC.

Britské ozbrojené síly si v minulosti stěžovaly na problémy s naplněním svých stavů. Podle posledních statistik v nich sloužilo na 147 tisíc lidí, což bylo o zhruba 8 600 lidé méně, než kolik měly ozbrojené síly mít podle ministerských tabulek. Největší podstav mělo letectvo.

Británie se programem nazvaným gap year (roční pauza) inspirovala v Austrálii. Výcvik je určený především pro mladé lidi, kteří skončili svá studia, a ještě nezačali pracovat. Podle britského ministra obrany Johna Healeyho při ročním výcviku by účastníci měli okusit práci v armádě.

„Je to součástí naší snahy znovu propojit společnost s ozbrojenými silami,“ uvedl ministr. Podle jeho úřadu účastníci programu získají kompetence, které budou moci uplatnit i v civilním životě, a tím zvýšit svou atraktivitu na trhu práce.

Podle britských médií by účastníci vojenské služby měli dostávat plat, jeho výši ale zatím vláda neoznámila.

Mnohé evropské státy v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině zavádí dobrovolné vojenské výcvikové programy. V nedávné době tak učinilo například Německo, kde však schválení příslušného zákona vyvolalo protesty mladých lidí.

