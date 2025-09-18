Zadržení muži ve věku 41 a 46 let a pětatřicetiletá žena byli zatčeni na dvou adresách v Essexu a převezeni na policejní stanici v Londýně. Policie nezveřejnila jejich jména ani národnost.
„Na základě našeho vyšetřování týkajícího se národní bezpečnosti v poslední době pozorujeme rostoucí počet osob, které bychom mohli označit za ‚prostředníky‘ najímané zahraničními zpravodajskými službami,“ sdělil šéf protiteroristického oddělení londýnské policie Dominic Murphy.
Londýn už v minulosti opakovaně obvinil Rusko nebo jeho agenty ze špionážních spiknutí a sabotážních misí na britské půdě a napříč Evropou. Šéf britské tajné služby MI5 Ken McCallum loni v říjnu uvedl, že ruská vojenská rozvědka GRU se v Británii a zbytku Evropy snaží vytvořit chaos.
Kreml obvinění odmítá, britská vláda podle něj opakovaně viní Rusko z čehokoliv „špatného“, co se v Británii stane.