Britská policie ve čtvrtek v hrabství Essex poblíž Londýna zadržela tři lidi podezřelé ze spolupráce se zahraniční zpravodajskou službou. Vyšetřování se podle policie týká kooperace s Ruskem. Podezřelí čelí obviněni z trestných činů podle zákona o národní bezpečnosti, který byl v zemi přijat před dvěma lety kvůli posílení pravomocí státu v boji proti zahraničním hrozbám.
Ilustrační snímek | foto: Reuters

Zadržení muži ve věku 41 a 46 let a pětatřicetiletá žena byli zatčeni na dvou adresách v Essexu a převezeni na policejní stanici v Londýně. Policie nezveřejnila jejich jména ani národnost.

„Na základě našeho vyšetřování týkajícího se národní bezpečnosti v poslední době pozorujeme rostoucí počet osob, které bychom mohli označit za ‚prostředníky‘ najímané zahraničními zpravodajskými službami,“ sdělil šéf protiteroristického oddělení londýnské policie Dominic Murphy.

Londýn už v minulosti opakovaně obvinil Rusko nebo jeho agenty ze špionážních spiknutí a sabotážních misí na britské půdě a napříč Evropou. Šéf britské tajné služby MI5 Ken McCallum loni v říjnu uvedl, že ruská vojenská rozvědka GRU se v Británii a zbytku Evropy snaží vytvořit chaos.

Kreml obvinění odmítá, britská vláda podle něj opakovaně viní Rusko z čehokoliv „špatného“, co se v Británii stane.

