„Zrůda bez morálky.“ Miliardář Al-Fayed nás znásilnil, tvrdí ženy z Harrods

Stanici BBC se podařilo shromáždit svědectví zhruba dvaceti žen, které tvrdí, že je Al-Fayed sexuálně napadl v době, kdy byly zaměstnankyně luxusního obchodního domu Harrods. Pět žen tvrdí, že je miliardář znásilnil.

Nejméně ve dvou případech šlo o bývalé osobní asistentky podnikatele. Jedna z bývalých asistentek, která pro Al-Fayeda pracovala v letech 1988 až 1991, tvrdí, že ji miliardář znásilnil několikrát. „Byl odporný,“ řekla britské stanici.

Bývalí zaměstnanci, ženy i muži, novinářům popsali, že Al-Fayed do Harrods chodíval a obhlížel si nové zaměstnankyně. Ty, které mu připadaly atraktivní, pak povýšil a vzal si je do svých kanceláří.

Ke znásilnění podle BBC docházelo nejen v Harrods, ale i v jeho sídlech v Británii, v Paříži, Saint-Tropez nebo Abú Dhabí.

Další žena uvedla, že všechny zaměstnankyně obchodního domu byly pro majitele jen hračkou a že je terorizoval. Podle svých slov byla ještě nezletilá, když ji znásilnil. „Mohamed Al-Fayed byl zrůda, sexuální predátor bez morálního kompasu,“ uvedla.

Stěžovatelky mluvily s novináři pod podmínkou zachování anonymity nebo že nebudou uvedena jejich příjmení. „Dala jsem jasně najevo, že to nechci. Nedala jsem mu souhlas. Jen jsem chtěla, abych to už měla za sebou,“ popsala další žena, kterou údajně znásilnil ve svém bytě v Park Lane.

„Ty chudinko, dneska jsi to ty“

BBC se od vydání článku ozvaly další zaměstnankyně Harrods, které tvrdí, že je někdejší majitel obchoďáku napadl. Jiní bývalí zaměstnanci ostatně vypověděli, že všem tehdy bylo jasné, co se děje.

„Všichni jsme se navzájem sledovali vcházet do těch dveří, říkali si ‚ty chudinko, dneska jsi to ty‘ a cítili se absolutně bezmocní to zastavit,“ popsala žena, kterou BBC uvádí jako Alice.

Bývalá Al-Fayedova osobní asistentka Gemma vypráví, že se jednou v Paříži probudila a její šéf stál jen v županu u její postele. Po chvíli se k ní pokusil vlézt.

„Řekla jsem mu ‚ne, nechci to‘. Ale on se dál snažil dostat do postele a pak byl na mě a já jsem se nemohla hnout. Ležela jsem obličejem dolů a on se na mě tisknul,“ říká s tím, že poté, co ji Al-Fayed znásilnil, se rozplakala.

On však prý jen vstal a agresivně jí nakázal, aby se umyla. „Očividně chtěl, abych vymazala jakoukoli stopu po jeho přítomnosti v mé blízkosti,“ dodala.

Ostatní, kteří s BBC hovořili, popsali, že Al-Fayed v Harrods vytvořil atmosféru strachu, kvůli které bylo pro oběti těžké promluvit. „Všichni to věděli. A kdo říká, že ne, ten lže, je mi líto,“ říká bývalý manažer Tony Leeming.

Podnikatel Al-Fayed už za svého života čelil nařčením ze sexuálního obtěžování. Současné vedení obchodního domu Harrods uvedlo, že je tvrzeními o sexuálním napadení konsternováno.

Al-Fayed se narodil v Egyptě, v roce 1966 se stal poradcem jednoho z nejbohatších mužů světa, brunejského sultána, a začal budovat vlastní podnikatelské impérium. Do Velké Británie přesídlil v roce 1974. Společně se svým bratrem koncem sedmdesátých let koupil známý pařížský hotel Ritz, v roce 1985 se pak stal vlastníkem obchodního domu Harrods.

Po úmrtí syna Dodiho strávil Al-Fayed léta tím, že zpochybňoval okolnosti jeho smrtelné nehody. Tvrdil například, že princeznu Dianu a jeho syna zabila britská a francouzská tajná služba na pokyn královnina manžela prince Philipa, a to ve spolupráci s řidičem Henrim Paulem, který však při nehodě také zahynul.