Podle odborníků už tradiční adaptační opatření, jako je stínění oken, větrání nebo výsadba stromů, nebudou stačit. Výbor proto doporučuje, aby se rozšířily klimatizace.
Během příštích deseti let by měly být nainstalovány ve všech domovech s pečovatelskou službou a nemocnicích a do 25 let také ve školách. Současně navrhuje zavedení maximálních teplot pro práci venku i uvnitř budov.
Zpráva počítá s tím, že se Británie do poloviny století musí připravit na oteplení o dva stupně Celsia proti předindustriální době, protože cíl udržet oteplení na 1,5 stupně se podle autorů pravděpodobně nepodaří splnit.
Vlny veder by podle odhadů mohly ve všech částech země překročit 40 stupňů Celsia a vést k až 10 tisícům úmrtí ročně souvisejících s horkem. Až devět z deseti britských domácností by se přitom mohlo v létě přehřívat.
Předsedkyně adaptační podskupiny CCC Julia Kingová uvedla, že extrémní horko představuje nejbezprostřednější klimatické riziko pro životy lidí v Británii. „Musíme zajistit masové zavádění chlazení, ať už formou stínění nebo klimatizace,“ řekla.
Výbor zároveň upozorňuje, že klimatizace sama o sobě představuje problém, protože je energeticky náročná a přispívá ke globálním emisím skleníkových plynů. Modernější systémy založené na tepelných čerpadlech by mohly být efektivnější, jejich rozšíření je však zatím omezené.
Podle CCC budou klimatické dopady výrazně zasahovat i další oblasti. Až sedm milionů nemovitostí ve Spojeném království je ohroženo povodněmi a jejich počet může bez opatření do roku 2050 vzrůst o 40 procent. Naopak období sucha budou častější a v létě by průtoky řek mohly klesnout zhruba o třetinu oproti stavu před 20 lety.
Výbor varuje také před nedostatkem vody, který by mohl v extrémním případě vést k deficitu až pět miliard litrů denně.
Ekonomické škody spojené s klimatickou změnou už nyní dosahují podle odhadů 60 miliard liber (zhruba 1,6 bilionů Kč) ročně, což odpovídá zhruba dvěma procentům HDP. Do budoucna by se náklady mohly ještě výrazně zvýšit, pokud nebudou směřovat zásadní investice do adaptace a ochrany infrastruktury.
Ministryně pro životní prostředí Emma Reynoldsová uvedla, že vláda už některá opatření přijímá, například investice do protipovodňové ochrany a podpory udržitelného zemědělství. Podle CCC je však současná úroveň adaptace nedostatečná a změny budou muset být rozsáhlejší a rychlejší.
„Správnými rozhodnutími můžeme ochránit lidi a místa, která milujeme,“ řekla Kingová z CCC. „Úpadek je volba, je to politická volba, není nevyhnutelný. Můžeme s tím něco udělat,“ dodala.