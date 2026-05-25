Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Autor: ,
  10:15aktualizováno  10:15
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční zprávy Výboru pro změnu klimatu (CCC), která varuje mimo jiné před nutností masivního rozšíření klimatizací a očekávanými vlnami veder přesahujícími 40 stupňů do roku 2050.
Klimatičtí aktivisté si z metra udělali osobní saunu, když jezdili po městě v...

Klimatičtí aktivisté si z metra udělali osobní saunu, když jezdili po městě v županech a ručnících, aby upozornili na horko v soupravách. (22. června 2025) | foto: Profimedia.cz

Od roku 1863, kdy byl v Británii otevřen nejstarší podzemní dopravní systém na...
Vedro vybízelo ke koupání v britském Brightonu. (29. června 2025)
Holubi hledají osvěžení u fontány na Russell Square v Londýně. (29. června 2025)
Klimatizace také není řešení. V současné době funguje zhruba ve 40 procentech...
27 fotografií

Podle odborníků už tradiční adaptační opatření, jako je stínění oken, větrání nebo výsadba stromů, nebudou stačit. Výbor proto doporučuje, aby se rozšířily klimatizace.

Během příštích deseti let by měly být nainstalovány ve všech domovech s pečovatelskou službou a nemocnicích a do 25 let také ve školách. Současně navrhuje zavedení maximálních teplot pro práci venku i uvnitř budov.

Zpráva počítá s tím, že se Británie do poloviny století musí připravit na oteplení o dva stupně Celsia proti předindustriální době, protože cíl udržet oteplení na 1,5 stupně se podle autorů pravděpodobně nepodaří splnit.

Vlny veder by podle odhadů mohly ve všech částech země překročit 40 stupňů Celsia a vést k až 10 tisícům úmrtí ročně souvisejících s horkem. Až devět z deseti britských domácností by se přitom mohlo v létě přehřívat.

Předsedkyně adaptační podskupiny CCC Julia Kingová uvedla, že extrémní horko představuje nejbezprostřednější klimatické riziko pro životy lidí v Británii. „Musíme zajistit masové zavádění chlazení, ať už formou stínění nebo klimatizace,“ řekla.

Výbor zároveň upozorňuje, že klimatizace sama o sobě představuje problém, protože je energeticky náročná a přispívá ke globálním emisím skleníkových plynů. Modernější systémy založené na tepelných čerpadlech by mohly být efektivnější, jejich rozšíření je však zatím omezené.

Podle CCC budou klimatické dopady výrazně zasahovat i další oblasti. Až sedm milionů nemovitostí ve Spojeném království je ohroženo povodněmi a jejich počet může bez opatření do roku 2050 vzrůst o 40 procent. Naopak období sucha budou častější a v létě by průtoky řek mohly klesnout zhruba o třetinu oproti stavu před 20 lety.

Výbor varuje také před nedostatkem vody, který by mohl v extrémním případě vést k deficitu až pět miliard litrů denně.

Ekonomické škody spojené s klimatickou změnou už nyní dosahují podle odhadů 60 miliard liber (zhruba 1,6 bilionů Kč) ročně, což odpovídá zhruba dvěma procentům HDP. Do budoucna by se náklady mohly ještě výrazně zvýšit, pokud nebudou směřovat zásadní investice do adaptace a ochrany infrastruktury.

Ministryně pro životní prostředí Emma Reynoldsová uvedla, že vláda už některá opatření přijímá, například investice do protipovodňové ochrany a podpory udržitelného zemědělství. Podle CCC je však současná úroveň adaptace nedostatečná a změny budou muset být rozsáhlejší a rychlejší.

„Správnými rozhodnutími můžeme ochránit lidi a místa, která milujeme,“ řekla Kingová z CCC. „Úpadek je volba, je to politická volba, není nevyhnutelný. Můžeme s tím něco udělat,“ dodala.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.