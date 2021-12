Omikron se v JAR bleskově šíří, lidé se jím brzy mohou nakazit znovu. Britové na něj mají lék

Podle Michelle Groomeové z NICD je patrný exponenciální růst infekcí už dva týdny. JAR upozornila na novou variantu koronaviru omikron v listopadu jako první.

„Původně nákaza chránila před další nákazou variantou delta, avšak to není případ varianty omikron,“ sdělila na briefingu organizovaném Světovou zdravotnickou organizací (WHO) Anne von Gottbergová z jihoafrického centra pro respirační choroby a meningitidu.

Salam Gueye z afrického úřadu WHO oznámil, že jeho pracoviště posílá tým do jihoafrické provincie Gauteng, kde se omikron šíří nejrychleji. Leží tam Pretoria a také Johannesburg. Tým WHO má zajistit sledování výskytu případů a trasování kontaktů.

Gueye rovněž oznámil, že jeho pracoviště pomáhá Botswaně zajistit kyslík pro pacienty s covidem-19. Varianta omikron byla zjištěna i v této zemi sousedící s JAR.

Minulý týden se v JAR zvýšil počet denních přírůstků z 300 na 1000, později země zaznamenávala denně kolem 3500 nakažených, ve středu ohlásila za 24 hodin 8500 případů. „Ta rychlost šíření vyvolává obavy,“ sdělila Groomeová.

V celé Africe se v minulých sedmi dnech zrychlil přenos koronaviru o 54 procent, v JAR se podle WHO dá v příštích 24 hodinách očekávat až 10 000 případů.

Podle NICD bylo 74 procent vzorků sekvenovaných v listopadu varianta omikron, první byla ve vzorku odebraném 8. listopadu. JAR na novou variantu upozornila 25. listopadu a od té doby případy oznámila dvacítka zemí, mezi nimiž je i Česko.

Očkování v Africe nepostupuje dostatečně rychle, podle WHO tam má ukončené očkování 7,5 procenta z 1,3 miliardy lidí. Přes 80 procent Afričanů ještě nedostalo první dávku vakcíny.

„Pomalé očkování, trvalé šíření viru a jeho mutace, to je toxická kombinace. Varianta omikron musí být upozorněním, že hrozba covidu-19 je reálná. Africké země musejí rozšířit očkování a zajisti lepší ochranu obyvatelstva,“ řekla šéfka africké sekce WHO Matshidiso Moetiová.

Británie má lék, který proti omikronu zabírá

Velká Británie mezitím schválila použití protilátkového léku proti covidu-19 od firmy GlaxoSmithKline (GSK). Přípravek sotrovimab, který se podává ve formě nitrožilní infuze, podle klinických studií snižuje u rizikových skupin pacientů hrozbu závažného průběhu nemoci, hospitalizace a smrti až o 79 procent. Výrobce léku, který se bude distribuovat pod názvem Xevudy, udává, že podle prvních zjištění jeho monoklonální protilátky fungují i proti variantě omikron.

„Je to další léčivo, u něhož se prokázalo, že dokáže účinně ochránit ty nejzranitelnější proti covidu-19, a představuje významný krok v našem boji proti této ničivé nemoci,“ uvedla šéfka britského lékového úřadu MHRA June Raineová.

Lék sotrovimab vyvinuly společně firmy GSK a Vir Biotechnology. MHRA jej doporučuje aplikovat u lidí, kteří mají mírné příznaky covidu-19 a zároveň u nich existuje vyšší riziko těžkého průběhu nemoci, tedy například u osob s cukrovkou, srdečními chorobami nebo obezitou.

GSK uvedla, že první předběžná data ukazují, že sotrovimab je u lidí nakažených variantou omikron účinný. „Tato raná preklinická data podporují náš dlouhodobý názor, že sotrovimab si uchovává účinnost, i když virus mutuje,“ citoval list The Times vedoucího výzkumného oddělení GSK Hala Barrona.

„Sotrovimab jsme záměrně vyvinuli s vědomím, že virus mutuje. Zaměřili jsme se na jednu z velmi stálých oblastí spike proteinu, která mutuje s menší pravděpodobností, což umožní účinnost proti současnému viru SARS-CoV-2 i budoucím variantám, které jsou nevyhnutelné,“ uvedl George Scangos z Vir Biotechnology.

Mimořádné použití sotrovimabu v květnu schválil americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), mimořádné použití v EU doporučila i Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), která nyní posuzuje žádost výrobce o registraci tohoto léčiva.