Předchozí rekord činil bezmála devět milionů liber (při dnešním kurzu přibližně 247,2 milionu korun). Za tuto částku se v roce 2007 vydražilo Fabergého vejce vytvořené pro rodinu Rothschildů.
Zimní vejce je vyrobené z jemně vyřezávaného horského křišťálu a je pokryté motivem sněhových vloček z platiny a 4 500 drobných diamantů. Uvnitř vejce je košík s květy z křemene symbolizujícími jaro. Květy jsou zdobené drahokamy.
Car Mikuláš II. toto vejce objednal v roce 1913 pro svou matku carevnu Marii Fjodorovnu jako velikonoční dárek. Bylo to jedno ze dvou vajec vytvořených návrhářkou Almou Pihlovou. Druhé vejce vlastní britská královská rodina.
Firmu Fabergé založil v roce 1842 ruský klenotník Gustav Fabergé, jehož syn Peter Carl Fabergé se proslavil výrobou vajec z drahých kamenů pro rodiny ruských carů. Poslední výtvor z jeho dílny zhotovený před revolucí v Rusku bylo vejce z oceli, protože drahokamy a drahé kovy tehdy nebyly dostupné.
Peter Carl Fabergé se stal v roce 1885 dvorním klenotníkem cara Alexandra III. a téhož roku mu car dal za úkol vytvořit k Velikonocům zdobené vajíčko pro carevnu. Dárek carskou choť Marii Fjodorovnu tak nadchl, že od té doby dostávali členové carské rodiny podobné klenoty o Velikonocích každý rok až do roku 1916.
Vejce rodiny Rothschildů vytvořil Carl Fabergé v roce 1902 a o jeho existenci věděli do jeho aukce v roce 2007 pouze členové této bankéřské rodiny. Vejce je zdobeno hodinami a pohyblivou figurkou kohoutka posázeného diamanty, který každou hodinu vyjíždí z vejce, mává křídly, kýve hlavou a otvírá zobák.
Pro carskou rodinu Romanovců, která vládla Rusku tři sta let, vyrobil klenotník padesát vajec. Dochovaných jich je třiačtyřicet a většina je vystavena v muzeích.
Po svržení monarchie v roce 1917 mnoho členů carské rodiny uprchlo do zahraničí. Poslední ruský car Mikuláš II. byl se svou manželkou, pěti dětmi a dalšími blízkými brutálně zavražděn bolševickým komandem v roce 1918 ve sklepení domu kupce Ipaťjeva v Jekatěrinburgu na Urale.