Výherce jackpotu propásl lhůtu na výběr 300 milionů, nepomohlo ani pátrání

  11:01aktualizováno  11:01
Dlouhých 180 dní měl na to, aby se přihlásil, přesto to nestihl. Neznámý nešťastník z Londýna minulý čtvrtek definitivně přišel o možnost vybrat si závratnou výhru 10,6 milionu liber (298 milionů korun) v tamní loterii Lotto. Přesto, že po něm pátrali i v ulicích jeho čtvrti. Celý jackpot teď půjde na charitu.
Hlavní poradce pro výherce v národní britské loterii Andy Carter pátrá po pohřešovaném milionáři v londýnské čtvrti Bexley. Nikdo se tam totiž nepřihlásil o výhru ve výši 10,6 milionu liber. (18. března 2026) | foto: Profimedia.cz

„Zkontrolujte si, jestli jste nevyhráli,“ nabádal v polovině března v ulicích londýnské čtvrti Bexley Andy Carter z loterijní společnosti Allwyn. S sebou měl megafon i velký papírový tiket s výherními čísly 6, 8, 12, 33, 49, 59 a bonusovým číslem 42. Jeho pátrání však výsledky nepřineslo.

Jackpot propadl minulý týden ve čtvrtek. Výherce si tiket koupil už loni 4. října právě v Bexley na jihovýchodě britské metropole. Kdyby si jej překontroloval, zjistil by, že vyhrál 10,6 milionu liber.

„Mohu potvrdit, že se držitel tiketu nepřihlásil o svou výhru v loterii Lotto a bohužel tak o tuto částku, která by mu změnila život, přišel,“ říká Carter pro list The Independent.

Mluvčí Allwynu pak dodává, že „většinu nevyzvednutých výher tvoří ceny z nižších výherních úrovní“. „Je velmi neobvyklé, aby výhra této výše zůstala nevyzvednutá,“ upozorňuje.

Propadlé miliony teď půjdou na charitu a připočtou se k částce 33 milionů liber, která se každý týden vybírá na projekty financované Národní loterií. Ta mimo jiné hry provozuje i Lotto, v němž padl zmíněný jackpot. Některé z těchto projektů – například na pomoc handicapovaným dětem – se podle Cartera nacházejí i v Bexley.

