Výherce jackpotu propásl lhůtu na výběr 300 milionů, nepomohlo ani pátrání

„Zkontrolujte si, jestli jste nevyhráli,“ nabádal v polovině března v ulicích londýnské čtvrti Bexley Andy Carter z loterijní společnosti Allwyn. S sebou měl megafon i velký papírový tiket s výherními čísly 6, 8, 12, 33, 49, 59 a bonusovým číslem 42. Jeho pátrání však výsledky nepřineslo.
Jackpot propadl minulý týden ve čtvrtek. Výherce si tiket koupil už loni 4. října právě v Bexley na jihovýchodě britské metropole. Kdyby si jej překontroloval, zjistil by, že vyhrál 10,6 milionu liber.
„Mohu potvrdit, že se držitel tiketu nepřihlásil o svou výhru v loterii Lotto a bohužel tak o tuto částku, která by mu změnila život, přišel,“ říká Carter pro list The Independent.
Mluvčí Allwynu pak dodává, že „většinu nevyzvednutých výher tvoří ceny z nižších výherních úrovní“. „Je velmi neobvyklé, aby výhra této výše zůstala nevyzvednutá,“ upozorňuje.
Propadlé miliony teď půjdou na charitu a připočtou se k částce 33 milionů liber, která se každý týden vybírá na projekty financované Národní loterií. Ta mimo jiné hry provozuje i Lotto, v němž padl zmíněný jackpot. Některé z těchto projektů – například na pomoc handicapovaným dětem – se podle Cartera nacházejí i v Bexley.