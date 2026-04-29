Dva pobodaní před synagogou. Vlna násilí proti Židům v Londýně neustává

Ve čtvrti se židovskou komunitou se za uplynulý měsíc odehrály žhářské útoky na sanitky židovské charitativní organizace i na synagogy.
Organizace Shomrim zajišťující bezpečnost židovské komunity podle ToI uvedla, že na ulici Golders Green Road byl spatřen muž mávající nožem. Podle Reuters se snažil bodat Židy i policisty, z nich ale žádný zraněn nebyl.
Na internetu kolují záběry domnělého spoutaného útočníka v momentě, kdy jej zatýká policie. Podrobnosti o něm zatím známy nejsou. Napadený třicátník a sedmdesátník, které nejprve ošetřovali příslušníci židovské charitativní organizace Hatzola, jsou ve stabilizovaném stavu v nemocnici. Protiteroristická jednotka s londýnskou policií už případ vyšetřují a zjišťují případnou souvislost s terorismem.
„Antisemitský útok v Golders Green je naprosto otřesný. Útoky na naši židovskou komunitu jsou útoky na Británii. Děkuji organizacím Shomrim a Hatzola i policii za rychlý zásah. Pachatelé budou postaveni před soud,“ napsal předseda britské vlády Keir Starmer. Londýnský starosta Sadiq Khan uvedl, že londýnská židovská komunita se stala terčem řady šokujících antisemitských útoků a že ve společnosti nesmí být pro antisemitismus absolutně žádné místo.
„V jedné z velkých západních metropolí je nyní pro Židy nebezpečné chodit po ulici. Útok je nepřijatelný a jsem jím zděšen. Je načase, aby se svět probudil a všemi možnými prostředky bojoval proti této vlně nenávisti vůči Židům,“ citovala agentura AFP izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga.
Incident se stal asi 300 metrů od místa, kde se minulý měsíc odehrál žhářský útok na sanitky Hatzoly a asi půl kilometru od pamětní zdi obětem útoku Hamásu na Izrael ze 7. října 2023 a íránských demonstrantů, která byla v úterý zapálena.
Od 23. března, kdy byly v Golders Green zapáleny čtyři sanitky patřící židovské charitativní organizaci, se v britské metropoli odehrálo několik žhářských útoků na synagogy a další židovské cíle. Při žádném z těchto incidentů nebyl nikdo zraněn. Starmer označil vlnu útoků na židovskou komunitu v zemi za odpornou. Policie v pondělí oznámila, že dosud v této věci zadržela celkem 26 lidí. Také vyšetřuje, zda za útoky nestojí Írán, proti němuž vedou od konce února válku Izrael a Spojené státy.
V Británii se podle policie a komunitních skupin zvýšil počet útoků na židovské obyvatelstvo a na židovské cíle už po útoku palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael v říjnu 2023, po kterém následovala válka v Pásmu Gazy. Zatímco v roce 2022 bylo v Británii podle AP 1662 anitsemitských útoků, loni jich bylo už 3700.